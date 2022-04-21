Мультфильм “Бука. Мое любимое чудовище” выйдет на большие экраны в России 28 апреля

Релиз музыкальной анимационной сказки “Бука. Мое любимое чудовище” производства кинокомпании СТВ и «Анимационной студии «Сказка» при поддержке Фонда кино выходит на экраны России 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ.
Продюсер Сергей Сельянов рассказывает, что команда работала над проектом четыре года, чтобы сделать всё вдумчиво, без спешки. Мультфильм уже продан в 97 стран, а российскому зрителю посчастливится в конце апреля увидеть сказку и оценить ее героев.
По сюжету Бука выступает защитником природы, на которую наступает цивилизация, а также считается самым опасным разбойником королевства, в лапы которого попадает принцесса Варвара. Своенравная принцесса сбежала из дворца и отправилась через лес на поиски прекрасного принца. Приключения главных героев наполнены опасностями, комичными ситуациями и в то же время наполнены любовью.
По словам режиссера Виктора Глухишина, это сказка о силе любви. Нестандартная история с целым рядом неожиданных событий. В сказке есть необычное совмещение миров, где в старинных дворцах присутствуют и современные технологии. Тут с помощью волшебной энергии из кристалла можно создавать механизмы и живых существ, которые при этом не лишены эмоций, чувств и души.
Озвучивают героев фильма известные певцы и актеры Алексей Чумаков, Любовь Аксенова, Тимур Родригес, Алена Долецкая.