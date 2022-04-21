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2 часа назад

Мультфильм “Бука. Мое любимое чудовище” выйдет на большие экраны в России 28 апреля

FBM.ru

Релиз музыкальной анимационной сказки “Бука. Мое любимое чудовище” производства кинокомпании СТВ и «Анимационной студии «Сказка» при поддержке Фонда кино выходит на экраны России 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ.

Мультфильм “Бука. Мое любимое чудовище” выйдет на большие экраны в России 28 апреля
Фото: Кадр из мультфильма "Бука. Мое любимое чудовище"Кадр из мультфильма "Бука. Мое любимое чудовище"

Продюсер Сергей Сельянов рассказывает, что команда работала над проектом четыре года, чтобы сделать всё вдумчиво, без спешки. Мультфильм уже продан в 97 стран, а российскому зрителю посчастливится в конце апреля увидеть сказку и оценить ее героев.

По сюжету Бука выступает защитником природы, на которую наступает цивилизация, а также считается самым опасным разбойником королевства, в лапы которого попадает принцесса Варвара. Своенравная принцесса сбежала из дворца и отправилась через лес на поиски прекрасного принца. Приключения главных героев наполнены опасностями, комичными ситуациями и в то же время наполнены любовью.

По словам режиссера Виктора Глухишина, это сказка о силе любви. Нестандартная история с целым рядом неожиданных событий. В сказке есть необычное совмещение миров, где в старинных дворцах присутствуют и современные технологии. Тут с помощью волшебной энергии из кристалла можно создавать механизмы и живых существ, которые при этом не лишены эмоций, чувств и души.

Озвучивают героев фильма известные певцы и актеры Алексей Чумаков, Любовь Аксенова, Тимур Родригес, Алена Долецкая.

Фильмы,Алексей Чумаков,Сергей Сельянов,Алена Долецкая,Любовь Аксенова,
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