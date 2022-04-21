Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
2 часа назад

Популярный комик рассказал о конфузе на съемках для ТНТ

Lenta.ru

Популярный российский стендап-комик и блогер Денис Чужой рассказал о первом выступлении в программе «Открытый микрофон» на ТНТ, которое стало его дебютом на телеканале. Юморист признался, что сильно волновался перед монологом, а также описал конфуз, который произошел с ним на сцене. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Популярный комик рассказал о конфузе на съемках для ТНТ
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

По словам Чужого, он так сильно переживал перед съемками, что хотел выпить успокоительное, однако другие комики отговорили его принимать лекарство. В итоге из-за волнения во время выступления юморист держался за микрофонную стойку.

Комик также рассказал, что на съемках из-за оплошности администратора с ним произошел конфуз. «Я заблудился в темном павильоне и добрался до сцены только на второй минуте трека. Когда все-таки вышел, [продюсер телеканала ТНТ] Вячеслав Дусмухаметов в микрофон попросил выйти еще раз», — вспомнил Чужой. Он отметил, что этот инцидент усилил его чувство тревоги перед выступлением.

Ранее Чужой, рассуждая о перспективах российского юмора предрек крах рынку стендап. По мнению юмориста, очень многие комики снимают собственные стендап-шоу и «какие-то вариации стендапа». Именно поэтому в ближайшее время этот рынок перегреется, а затем будет долго восстанавливаться.

Фильмы,Вячеслав Дусмухаметов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители