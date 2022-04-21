Популярный комик рассказал о конфузе на съемках для ТНТ

Популярный российский стендап-комик и блогер Денис Чужой рассказал о первом выступлении в программе «Открытый микрофон» на ТНТ, которое стало его дебютом на телеканале. Юморист признался, что сильно волновался перед монологом, а также описал конфуз, который произошел с ним на сцене. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

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По словам Чужого, он так сильно переживал перед съемками, что хотел выпить успокоительное, однако другие комики отговорили его принимать лекарство. В итоге из-за волнения во время выступления юморист держался за микрофонную стойку.

Комик также рассказал, что на съемках из-за оплошности администратора с ним произошел конфуз. «Я заблудился в темном павильоне и добрался до сцены только на второй минуте трека. Когда все-таки вышел, [продюсер телеканала ТНТ] Вячеслав Дусмухаметов в микрофон попросил выйти еще раз», — вспомнил Чужой. Он отметил, что этот инцидент усилил его чувство тревоги перед выступлением.