Американский колледж ввел обучающий курс по фильмам для взрослых

Вестминстерский частный гуманитарный колледж (штат Юта, США) ввел курс по фильмам для взрослых. Студентам предстоит совместно просматривать пикантное кино, а потом анализировать его с точки зрения искусства, сообщает FoxNews.

Кроме того, перед учащимися стоит задача выявлять расовые, социальные и гендерные темы в картинах. В описании курса говорится, что «жесткая порнография – это такой же неотъемлемый атрибут Америки, как яблочный пирог или футбол по воскресеньям». Также отмечается, что ученый совет рассматривает «клубничку» как культурный феномен, который «отражает темы сексуального неравенства, и как форму искусства, требующую глубокого изучения».