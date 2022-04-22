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2 часа назад

Американский колледж ввел обучающий курс по фильмам для взрослых

Мир24

Вестминстерский частный гуманитарный колледж (штат Юта, США) ввел курс по фильмам для взрослых. Студентам предстоит совместно просматривать пикантное кино, а потом анализировать его с точки зрения искусства, сообщает FoxNews.

Американский колледж ввел обучающий курс по фильмам для взрослых
Фото: Мир24Мир24

Кроме того, перед учащимися стоит задача выявлять расовые, социальные и гендерные темы в картинах. В описании курса говорится, что «жесткая порнография – это такой же неотъемлемый атрибут Америки, как яблочный пирог или футбол по воскресеньям». Также отмечается, что ученый совет рассматривает «клубничку» как культурный феномен, который «отражает темы сексуального неравенства, и как форму искусства, требующую глубокого изучения».

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