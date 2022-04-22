Съемки «Быть смертным» приостановили из-за жалоб на Мюррея

По данным Deadline, из-за жалоб на Билла Мюррея производство фильма «Быть смертным» было приостановлено.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Звезду Голливуда обвинили в «неподобающем поведении». При этом, не уточняется, кто именно выдвинул претензии.

Известно, что Азиз Ансари, играющий в «Быть смертным» главную роль, жалоб к коллеге не подавал.

Как инцидент скажется на производстве кинокартины пока неизвестно. Студия Searchlight в настоящее время проводит расследование.