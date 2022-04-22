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1 час назад

Из-за жалоб на Билла Мюррея приостановили съемки фильма «Быть смертным»

runews24.ru

По данным Deadline, из-за жалоб на Билла Мюррея производство фильма «Быть смертным» было приостановлено.

Съемки «Быть смертным» приостановили из-за жалоб на Мюррея
Фото: runews24.rurunews24.ru

Звезду Голливуда обвинили в «неподобающем поведении». При этом, не уточняется, кто именно выдвинул претензии.

Известно, что Азиз Ансари, играющий в «Быть смертным» главную роль, жалоб к коллеге не подавал.

Как инцидент скажется на производстве кинокартины пока неизвестно. Студия Searchlight в настоящее время проводит расследование.

В основу фильма легла книга Атула Гаванде «Быть смертным». Съемки стартовали 28 марта. По словам инсайдеров, примерно половину ленту уже отсняли. На больших экранах «Быть смертным» появится в следующем году.

Фильмы,Азиз Ансари,Билл Мюррей,
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