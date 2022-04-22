Умер создатель спецэффектов «Звездных войн» Дэвид М. Джонс

Умер художник по спецэффектам Дэвид М. Джонс, ставший наиболее известным по работе над «Звездными войнами». Об этом сообщает Variety со ссылкой на его бывшую жену Дженнис Герсон.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что Джонс скончался на 75-м году жизни в своем доме в городе Виннетка, штат Калифорния, 8 апреля. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Дэвид М. Джонс работал в индустрии визуальных эффектов около 30 лет. Он получил степень бакалавра наук в области промышленного дизайна в Калифорнийском университете, а затем стал работать в киноиндустрии.