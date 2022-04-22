Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
4 часа назад

Умер создатель спецэффектов «Звездных войн» Дэвид М. Джонс

Lenta.ruиещё 1

Умер художник по спецэффектам Дэвид М. Джонс, ставший наиболее известным по работе над «Звездными войнами». Об этом сообщает Variety со ссылкой на его бывшую жену Дженнис Герсон.

Умер создатель спецэффектов «Звездных войн» Дэвид М. Джонс
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что Джонс скончался на 75-м году жизни в своем доме в городе Виннетка, штат Калифорния, 8 апреля. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Дэвид М. Джонс работал в индустрии визуальных эффектов около 30 лет. Он получил степень бакалавра наук в области промышленного дизайна в Калифорнийском университете, а затем стал работать в киноиндустрии.

Джонс работал в компании Industrial Light & Magic, основанной Джорджем Лукасом, а также в Universal Hartland и в Boss Film Studios. Он участвовал в создании спецэффектов для таких фильмов, как «Космическая академия», «Звездные войны», «Близкие контакты третьей степени», «Бак Роджерс», «Чужой 3» и многих других.

Фильмы,Чужой 3,Близкие контакты третьей степени,Дэвид Джонс,Джордж Лукас,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители