7 реальных мест из любимых мультсериалов

Вымышленные истории, магия, недоступная обычным людям, да и такие приключения, что дух захватывает. В анимации найдётся это и многое другое, а хоть капелька реальности будет?

Фото: tlum.ru tlum.ru

Тлум.Ру рассказывает о 7 реальных местах из популярных мультсериалов, выбирайте, куда вы сможете отправиться и ощутить себя хоть на секунду своим любимым героем.

Видео дня

Реальное место: Париж, Франция

Пройтись по многолюдным улочкам до Монмартра, отведать свежих круассанов и кофе с утра пораньше, оценить очередь в Лувр и вместо этого отправиться пешком на верхушку Эйфелевой башни. Так вы себе представляете Париж?

В мультсериале о подростках-супергероях каждый день, увы, несёт чуть больше неожиданностей и значительно меньше спокойных бытовых моментов. Однако это не значит, что узнать о самом романтичном городе Европы не получится. Успевайте жать на паузу, создатели часто выбирают реальные локации, в которых происходят сражения, признания в любви и прочие занимательные сюжеты разной степени важности.

Реальное место: Санкт-Петербург, Россия

tlum.ru

При упоминании мультсериалов с реальными локациями нельзя не вспомнить «Героев Энвелла», ведь все основные персонажи живут в Санкт-Петербурге, ходят в школу, параллельно увлекаются компьютерными играми и расхлёбывают неприятности, оттуда появляющиеся. Конечно, основная масса локаций является виртуальной, и от типично низенького и одновременно широкого и гостеприимного для прохожих Питера остаётся мало.

Иногда реальность появляется — в уличных пролётах и возможности посмотреть на город с высоты самых романтичных крыш, где устраивают экскурсии. Фанаты мультсериала успели придумать название для Санкт-Петербурга, превратившегося в Энвелл — Энвеллбург. Согласитесь, классно звучит.

Реальное место: Боринг, штат Орегон, США

Скучные каникулы у прадяди обернулись для близнецов Мейбл и Диппера Пайнс погружением в нереальщину. Здесь вам мужикотавры (помесь мужчин и кентавров), таинственный треугольник в глазом, называющий себя Биллом, и прочие странности, больше похожие на бредовый сон между утренними будильниками.

Создатель шоу Алекс Хирш решил выбрать реальный штат Орегон и туда добавить Гравити Фолз. В общем, если требуется аналог — отправляйтесь в город Боринг. Он хоть по названию и подразумевает возможность заскучать (boring — скука), но кто знает, может, и в нём творятся загадочные дела.

№ 4: «Сказочный патруль»

Реальное место: Мышкин, Россия

tlum.ru

События мультсериала о встрече отважной компании волшебниц начинается в городе Мышкин. Там на каждом углу живут Сказочные. Кот Учёный — хранитель, обычные люди принимают его за местного маскота. Баба Яга проводит туристам экскурсии. Библиотекарь Ваня на самом деле тот ещё книжный червь, специализирующийся не только на отечественной классике.

Прототипом является реальный город Мышкин, находится он Ярославской области, и как вы можете понять из названия — там любят мышей. Если вести оттуда сувениры, то с хвостиками. Заодно есть возможность посетить не один музей (Мышкины палаты, Русские валенки или даже музей Мыши) и полюбоваться на обилие деревянных строений. В мультфильме Мышкин осовременен, а на центральной площади расположен фонтан.

Реальное место: Дьюи Бич, штат Дэлавер, США

Фанатам мультсериала основная локация знакома больше под названием Пляжный город или же Прибрежье. Так-так, какой конкретной локацией вдохновлялись, когда желали дать зрителям вечное тёплое солнце и соль морских брызг на губах? Ответ довольно прост.

В детстве Ребекка Шугар — создательница и сценаристка — нередко посещала Рехобот-Бич и Бетани Бич, названия намекают, что куда бы вы ни поехали, везде попадёте на пляж. За реальной локацией мультсериала стоит отправиться в штат Дэлавер — Дьюи Бич.

Вечное лето, безмятежность и возможность в песке поискать драгоценные камни, кто знает, вдруг они окажутся теми самыми Самоцветами, и вы повторите историю Стивена уже на своих условиях?

Реальное место: Москва, Россия

tlum.ru

И хотя город в мультсериале никогда не фигурирует — зрителям остаётся лишь догадываться, где разворачивается действие, — можно понять, что это Москва. Та самая сцена с тазом и легендарным спуском по эскалатору (который никому и никогда не рекомендуем повторять!) намекает на известные станции метро вроде «Маяковской», «Бауманской» или даже кольцевой «Комсомольской».

Заодно показывают город и другим способом, более понятным даже тем, кто в Москве новичок и пока не привык к очертаниям подземки. В погоне за Зайцем Волк забегает в телецентр, здесь ассоциаций с Останкинской телебашней — одной из достопримечательностей города, куда можно попасть на экскурсию, — не избежать.

Реальное место: Санкт-Петербург, Россия