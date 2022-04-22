"Ни разу не борец": Луи Гаррель рассказал, что вдохновило его нановый фильм

"Вообще мы сначала стали обсуждать со сценаристом Жан-Клодом Каррьером его идею о том, что дети задумали поменять мир. И я ему сказал, что это бред. И что не надо впутывать детей во взрослые дела, потому что им это вообще неинтересно". Да и взрослые, по его словам, уже утомлены речами о глобальном потеплении — слишком часто приходится об этом слышать.