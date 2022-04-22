"Ни разу не борец": Луи Гаррель рассказал, что вдохновило его нановый фильм

Фильм Луи Гарреля "Этот новый мир" начал покорять большие экраны. Его главными героями стали дети. Они пытаются спасти мир от катастрофы, к которой неминуемо приведёт глобальное потепление. Для достижения цели ребята продают хранящиеся дома ценности, о чём родители узнают постфактум.
Режиссёр картины Луи Гаррель (он же и исполнитель главной роли) в интервью "Известиям" признался, что изначально данная тема не интересовала его, и, как ему казалось, не может заинтересовать зрителей.
"Вообще мы сначала стали обсуждать со сценаристом Жан-Клодом Каррьером его идею о том, что дети задумали поменять мир. И я ему сказал, что это бред. И что не надо впутывать детей во взрослые дела, потому что им это вообще неинтересно". Да и взрослые, по его словам, уже утомлены речами о глобальном потеплении — слишком часто приходится об этом слышать.
Однако посмотрев выступление юной эко-активистки Греты Тунберг режиссёр вдруг вдохновился столь непростой. "Я-то вообще от этого далек, я вообще ни разу не борец и не активист", — объяснил Гаррель. Но, видимо, в каждом живёт активист. Нужно просто суметь "разбудить" его.