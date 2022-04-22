Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
3 часа назад

"Ни разу не борец": Луи Гаррель рассказал, что вдохновило его на создание нового фильма

Inc-News

Фильм Луи Гарреля "Этот новый мир" начал покорять большие экраны. Его главными героями стали дети. Они пытаются спасти мир от катастрофы, к которой неминуемо приведёт глобальное потепление. Для достижения цели ребята продают хранящиеся дома ценности, о чём родители узнают постфактум.

"Ни разу не борец": Луи Гаррель рассказал, что вдохновило его нановый фильм
Фото: Источник фото: Екатерина Чеснокова/РИА НовостиИсточник фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссёр картины Луи Гаррель (он же и исполнитель главной роли) в интервью "Известиям" признался, что изначально данная тема не интересовала его, и, как ему казалось, не может заинтересовать зрителей.

"Вообще мы сначала стали обсуждать со сценаристом Жан-Клодом Каррьером его идею о том, что дети задумали поменять мир. И я ему сказал, что это бред. И что не надо впутывать детей во взрослые дела, потому что им это вообще неинтересно". Да и взрослые, по его словам, уже утомлены речами о глобальном потеплении — слишком часто приходится об этом слышать.

Однако посмотрев выступление юной эко-активистки Греты Тунберг режиссёр вдруг вдохновился столь непростой. "Я-то вообще от этого далек, я вообще ни разу не борец и не активист", — объяснил Гаррель. Но, видимо, в каждом живёт активист. Нужно просто суметь "разбудить" его.

Фильмы,Грета Тунберг,Жан-клод Каррьер,Луи Гаррель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители