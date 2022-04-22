В "Москино Салют" покажут фильмы выпускников киношкол

С 27 апреля в кинотеатре "Москино Салют" стартует программа "Первый сеанс", в рамках которой зрителям покажут дипломные работы выпускников киношкол и киновузов, пишет ТАСС.

27 апреля в "Москино Салют" состоятся показы работ воспитанников киношколы "Индустрия". В частности, зрители смогут увидеть истории об отцовских чувствах заядлого игромана (в ролях Константин Хабенский и Юра Борисов), о переосмыслении жизненных приоритетов звезды большого спорта (в ролях Анна Михалкова, Кристина Бабушкина), о трудностях выбора на пути к мечте, о похищении футбольного фаната, а также о страсти к игре на воображаемой гитаре. Создатели фильмов представят свои работы и ответят на вопросы посетителей.