В Калининграде могут создать инфраструктуру для киносъемок

Кафедральный собор на острове им. Иммануила Канта выступил с инициативой создания инфраструктуры для киносъемок на этой территории. Об этом сообщил на секции "Стратегии развития кинематографии" проходящего в Светлогорске "Балтийского культурного форума" министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"У нас есть такой проект, который называется Baltic cinema - это в центре Калининграда. У нас есть земля, которая принадлежит нашему учреждению - Кафедральному собору, и вот, как-то неожиданно Кафедральный собор, который находится на острове им. И. Канта, там органная музыка, вдруг решил заняться тоже кинопроизводством. Такое неожиданное увлечение у нашего учреждения культуры, но мы пока их не останавливаем, пытаемся понять, что из этого получится",

Видео дня

- сказал Ермак.

Кафедральный собор, по его словам, уже начал предпроектные работы. Представлено видение территории, которая будет связана с кинопроизводством - размещение павильонов, заменяемые навесные фасады зданий разных эпох от Средневековья до современности. Пока собор не вышел на проектные работы, и предложение рассматривается как идея, уточнил региональный министр.

Калининградская область обращает серьезное внимание на развитие на своей территории кинопроизводства. В регионе работают две компании, предоставляющие кинокомпаниям оборудование для съемок, с 2017 года производителям фильмов компенсируется от 20% до 40% затрат, понесенных на съемки кино на территории области. В 2021 году в регионе за счет бюджетных средств прошли обучение 23 специалиста - гаферы (осветители), вторые режиссеры, которые получили дипломы о профессиональной переподготовке Санкт-Петербургского института кино и телевидения и теперь участвуют в съемках фильмов.

Рибейты привлекают в регион кинокомпании, а снятые ими фильмы создают дополнительную рекламу территории для туристов.

Об острове и Кафедральном соборе

На острове имени Иммануила Канта на реке Преголя ранее располагался город Кнайпхоф, наряду с городами Альтштадт и Лебенихт входивший в состав Кенигсберга (ныне Калининград). Во время бомбардировок английской авиации в 1944 году поселение Кнайпхофа было почти полностью разрушено. В относительной сохранности остался лишь кафедральный собор Кенигсберга.

Первое упоминание о Кафедральном соборе на острове в документах относится к 13 сентября 1333 года. Здесь были похоронены великие магистры Тевтонского ордена, епископы, в том числе видные сановники ордена и герцогства, профессора Кенигсбергского университета, члены их семей. В 1588 году в северной части алтаря было основано профессорское захоронение. У северо- восточного угла собора 28 февраля 1804 года захоронен немецкий философ Иммануил Кант.