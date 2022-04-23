«Доктора Стрэнджа» запретили к показу в Саудовской Аравии

Правительство Саудовской Аравии приняло решение запреть показ кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в своей стране, передает портал The Wrap.
При этом власти не уточнили официальную причину запрета. Представители Disney также не прокомментировали произошедшее.
По предположениям, кинокартину запретили показывать в Саудовской Аравии, так как в ней есть ЛГБТ-персонаж Америка Чавес, которую играет канадская актриса Сочил Гомес.
Напомним, ранее на территории Саудовской Аравии запретили показывать ленту Marvel «Вечные». В этой картине также присутствует персонаж-гомосексуалист. Аналогичная ситуация произошла и с киномюзиклом «Вестсайдская история» от режиссера Стивена Спилберга. В этой ленте есть герой-трансгендер.