«Доктора Стрэнджа» запретили к показу в Саудовской Аравии

Правительство Саудовской Аравии приняло решение запреть показ кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в своей стране, передает портал The Wrap.

Фото: FBM.ru FBM.ru

При этом власти не уточнили официальную причину запрета. Представители Disney также не прокомментировали произошедшее.

По предположениям, кинокартину запретили показывать в Саудовской Аравии, так как в ней есть ЛГБТ-персонаж Америка Чавес, которую играет канадская актриса Сочил Гомес.