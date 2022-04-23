"Ленфильм" предложил свои картины кинотеатрам России

Российская киностудия "Ленфильм" предложила показать свою коллекцию фильмов в кинотеатрах России. Об этом сообщили представители компании в социальных сетях.
Для большого экрана студия отобрала "золотую коллекцию" кинолент: "Полосатый рейс", "Свадьба в Малиновке", "Долгая счастливая жизнь", "Человек-амфибия".
Соответствующий список фильмов сформировался на основе интернет-голосования и с учетом мнения кинокритиков. Когда фильмы появятся в российских кинотеатрах, не уточняется.
Ранее стало известно, что в России продажи в кино в апреле упали вдвое. До этого сообщалось, что российские кинотеатры сохранят старые цены на билеты и продукцию баров на фоне исчезновения из афиш голливудских премьер.
Кинокомпании указывают на то, что среди россиян популярны походы на кинопремьеры, а после ухода западных компаний в репертуаре сетей нет новых голливудских фильмов, вместо которых планируется показывать советскую и зарубежную классику кинематографа, картины из Латинской Америки, Болливуда и Южной Кореи.