"Ленфильм" предложил свои картины кинотеатрам России

Российская киностудия "Ленфильм" предложила показать свою коллекцию фильмов в кинотеатрах России. Об этом сообщили представители компании в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Соответствующий список фильмов сформировался на основе интернет-голосования и с учетом мнения кинокритиков. Когда фильмы появятся в российских кинотеатрах, не уточняется.

Ранее стало известно, что в России продажи в кино в апреле упали вдвое. До этого сообщалось, что российские кинотеатры сохранят старые цены на билеты и продукцию баров на фоне исчезновения из афиш голливудских премьер.