Из-за потери подписчиков Netflix начал отменять мультфильмы и аниме

20 апреля руководство Netflix заявило, что в первом квартале 2022 года число подписчиков онлайн-кинотеатра упало на 200 тыс. человек. Теперь на сервис подписано 221,64 млн зрителей, хотя в конце прошлого года их было 221,84 млн. Падение числа подписчиков произошло впервые за 10 лет.

По данным издания TheWrap, компания очень болезненно восприняла эту новость и уже начала урезать расходы. Так, подразделение Netflix Animation уволило нескольких ключевых сотрудников, включая Фила Ринда — директора по творческому видению и развитию оригинальной анимации Netflix. По словам бывших работников, представители сервиса когда-то обещали им полную творческую свободу и отличное финансирование, но с недавних пор анимационные картины начали попросту отменять или переносить на неопределённый срок.