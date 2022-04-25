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3 часа назад

Из-за потери подписчиков Netflix начал отменять мультфильмы и аниме

Чемпионат.comиещё 1

20 апреля руководство Netflix заявило, что в первом квартале 2022 года число подписчиков онлайн-кинотеатра упало на 200 тыс. человек. Теперь на сервис подписано 221,64 млн зрителей, хотя в конце прошлого года их было 221,84 млн. Падение числа подписчиков произошло впервые за 10 лет.

Из-за потери подписчиков Netflix начал отменять мультфильмы и аниме
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По данным издания TheWrap, компания очень болезненно восприняла эту новость и уже начала урезать расходы. Так, подразделение Netflix Animation уволило нескольких ключевых сотрудников, включая Фила Ринда — директора по творческому видению и развитию оригинальной анимации Netflix. По словам бывших работников, представители сервиса когда-то обещали им полную творческую свободу и отличное финансирование, но с недавних пор анимационные картины начали попросту отменять или переносить на неопределённый срок.

К примеру, экранизацию комиксов «Боун» анонсировали ещё в 2019 году, затем несколько раз отложили и совсем недавно полностью отменили. Примерно та же участь постигла экранизацию книги Роальда Даля The Twits и Toil and Trouble от лауреата премии «Эмми» Лорен Фауст. Компания пока не комментировала ситуацию.

Фильмы,Netflix,
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