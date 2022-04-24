Лучший хоррор всех времен получит продолжение

Фильм «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света«, вышедший в 1999 году, стал настоящей сенсацией в мире кино. Это была первая хоррор картина, снятая в формате мокьюментари, причем такой оригинальной пиар-кампании от малобюджетного проекта не ожидал никто. Сегодня мы разберем, чему можно поучиться у создателей «Ведьмы из Блэр» Дэниэла Мирика (Daniel Myrick) и Эдуардо Санчеса (Eduardo Sánchez), а также расскажем о продолжении знаменитой серии фильмов.

Фото: popcake.tv popcake.tv

Популярная тема

Видео дня

Мир с давних времен был околдован темой нечистой силы. Именно поэтому Дэниэл и Эдуардо не прогадали, когда во времена 300-летия с процесса над салемскими ведьмами выбрали именно это в качестве затравки для своего сюжета. Столкновение с чем-то, имеющим отношение к колдовству и магии, вряд ли когда-то представляло для обыкновенного человека что-либо хорошее. Обратись они в конце 90-х к пришельцам из космоса, которые орудуют среди нас, не факт, что результат был бы столь успешен, а сценаристам удалось бы столь точно очертить происходящее.

Оригинальная промо-компания

Сейчас формат найденных материалов, снятых пропавшими без вести людьми, и даже скрин-лайф, который так активно пропагандирует Тимур Бекмамбетов, уже достаточно заезжен. Но в то время режиссерам удалось взорвать весь кинорынок и привлечь огромное число поклонников за счет интересно устроенной промо-кампании.

За несколько месяцев до премьеры фильма в городах действительно были вывешены объявления о пропаже студентов, которые на самом деле являлись просто актерами, снявшимися в «Ведьме из Блэр». Это нагнало еще больше мистики вокруг выхода картины. Для некоторых до последнего было шоком, что эти люди, многими считающиеся убитыми ведьмой, вдруг появились на премьере. Сейчас, чтобы провернуть нечто подобное, нужно придумать что-то еще более шокирующее и интересное. Но стоит признать, что это очень хорошо окупается. При бюджете всего в 22 тысячи долларов фильм заработал свыше 248 миллионов.

Добавьте достоверности

Чтобы зритель, смотрящий хоррор, смог почувствовать себя неуютно и испытать неподдельный страх, то же самое должны испытывать и актеры на площадке. Звезды «Ведьмы из Блэр» действительно прошли через ад: им постоянно урезали количество выдаваемой воды и еды, заставляли самостоятельно носить тяжелейшие камеры и блуждать по лесу, где вполне могли встретиться, пусть и не ведьмы, но какие-то опасные животные или браконьеры. Всё это помогло им передать на экране состояние полной апатии, усталости и ненависти ко всему происходящему.