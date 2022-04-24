Warner Bros. недовольна кассовыми сборами «Фантастические твари 3"

Warner Bros. недовольна кассовыми сборами фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»В первую неделю проката картина заработала $43 миллиона. Это самый низкий показатель во всей франшизе.
Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» возглавил на прошлой неделе рейтинг киноновинок. Однако вместо того, чтобы радоваться, продюсеры Warner Bros. приуныли. Дело в том, что кассовые сборы в $43 миллиона третьей части свидетельствуют, что интерес к приквелу историй о Гарри Поттере неуклонно падает.
В 2018-м году второй фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» за первую неделю проката собрал $62 миллиона, тогда как первая картина «Фантастические твари и где они обитают» в 2016-м за аналогичный период заработала $72 миллиона. Отрицательная тенденция, как говорится, налицо.
«Мы видим падение кассовых сборов с каждым новым фильмом «Фантастических тварей», но это ещё один в длинной череде картин, собравший больше других киноновинок денег, из вселенной Гарри Поттера»,
- прокомментировал аналитик Comscore Пол Дергарабедян.
Почему кассовые сборы «Фантастических тварей» падают с каждой новой картиной? Эксперты утверждают, что популярность франшизы снижается в результате спорной полемики о трансгендерах, которую затеяла в соцсетях автор ее сюжетов Джоан Роулинг. Кроме того, на падении сборов сказалась замена Джонни Деппа в роли Гриндевальда на Мадса Миккельсена. Хотя к перформансу датчанина в третьей части претензий ни у критиков, ни у обычных зрителей нет. И третьим фактором, добавившим свои «пять копеек» в отрицательную динамику, стало поведение Эзры Миллера, воплотившего на экране Криденса Бербона.
Недавно 29-летний актер был арестован во время отдыха на Гавайях за хулиганство и домогательства в одном из местных баров, что нелестным образом сказалось на продвижении его последних фильмов.
Означает ли, что кассовые сборы «Тайн Дамблдора» поставят крест на выпуске четвёртой и пятой частей «Фантастических тварей»? Первоначально продюсеры Warner Bros. планировали сделать из «Фантастических тварей» трилогию. Но в 2016-м Роулинг объявила, что у неё хватит материла на пенталогию, то есть, сагу из пяти частей, которые охватят историю Волшебного мира в период с 1926-го по 1945-й гг. И главное ее внимание как автора будет приковано к глобальному противостоянию между магами и маглами, под предводительством Гриндевальда.
Однако, как стало понятно к этому дню, франшиза не увенчалась таким успехом, на который рассчитывали продюсеры киностудии. И со всей закадровой противоречивостью, недостаточно убедительными историями, чтобы поддерживать интерес зрителей, будущее саги находится под вопросом.
За несколько дней до премьеры «Тайн Дамблдора» сообщалось, что перспективы кинопроизводства будут зависеть от того, как третью часть примет аудитория и сколько денег она принесёт. Если кассовые сборы будут снижаться после первой недели проката, то четвертая и пятая части «Фантастических тварей» могут так и не дойти до большого экрана.