Warner Bros. недовольна кассовыми сборами «Фантастические твари 3"

Warner Bros. недовольна кассовыми сборами фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»В первую неделю проката картина заработала $43 миллиона. Это самый низкий показатель во всей франшизе.

Фото: Warner Bros. Warner Bros.

Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» возглавил на прошлой неделе рейтинг киноновинок. Однако вместо того, чтобы радоваться, продюсеры Warner Bros. приуныли. Дело в том, что кассовые сборы в $43 миллиона третьей части свидетельствуют, что интерес к приквелу историй о Гарри Поттере неуклонно падает.

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В 2018-м году второй фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» за первую неделю проката собрал $62 миллиона, тогда как первая картина «Фантастические твари и где они обитают» в 2016-м за аналогичный период заработала $72 миллиона. Отрицательная тенденция, как говорится, налицо.

«Мы видим падение кассовых сборов с каждым новым фильмом «Фантастических тварей», но это ещё один в длинной череде картин, собравший больше других киноновинок денег, из вселенной Гарри Поттера»,

- прокомментировал аналитик Comscore Пол Дергарабедян.

Почему кассовые сборы «Фантастических тварей» падают с каждой новой картиной? Эксперты утверждают, что популярность франшизы снижается в результате спорной полемики о трансгендерах, которую затеяла в соцсетях автор ее сюжетов Джоан Роулинг. Кроме того, на падении сборов сказалась замена Джонни Деппа в роли Гриндевальда на Мадса Миккельсена. Хотя к перформансу датчанина в третьей части претензий ни у критиков, ни у обычных зрителей нет. И третьим фактором, добавившим свои «пять копеек» в отрицательную динамику, стало поведение Эзры Миллера, воплотившего на экране Криденса Бербона.

Недавно 29-летний актер был арестован во время отдыха на Гавайях за хулиганство и домогательства в одном из местных баров, что нелестным образом сказалось на продвижении его последних фильмов.

Означает ли, что кассовые сборы «Тайн Дамблдора» поставят крест на выпуске четвёртой и пятой частей «Фантастических тварей»? Первоначально продюсеры Warner Bros. планировали сделать из «Фантастических тварей» трилогию. Но в 2016-м Роулинг объявила, что у неё хватит материла на пенталогию, то есть, сагу из пяти частей, которые охватят историю Волшебного мира в период с 1926-го по 1945-й гг. И главное ее внимание как автора будет приковано к глобальному противостоянию между магами и маглами, под предводительством Гриндевальда.

Однако, как стало понятно к этому дню, франшиза не увенчалась таким успехом, на который рассчитывали продюсеры киностудии. И со всей закадровой противоречивостью, недостаточно убедительными историями, чтобы поддерживать интерес зрителей, будущее саги находится под вопросом.