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47 минут назад

Фильм «Первый Оскар» возглавил российский кинопрокат

Inc-Newsиещё 2

Первые два места в ТОП-3 лидеров воскресного проката взяли отечественные картины.

Фильм «Первый Оскар» возглавил российский кинопрокат
Фото: Inc-NewsInc-News

Снятый по мотивам истории съемок документального кино «Разгром немецких войск под Москвой» художественный фильм «Первый Оскар» режиссера Сергея Мокрицкого снял за минувшие выходные самую большую кассу в отечественных кинотеатрах – более тридцати двух миллионов рублей.

Второе место в результатом чуть более шестнадцати с половиной миллионов рублей взяла анимационная картина «Финник» режиссера Дениса Чернова, рассказывающая историю конфликта домового и людей. Замкнул ТОП-3 выходного дня по кассовым сбором американский боевик «Анчартед: на картах не значится» об искателях приключений, заработавший на сто тысяч рублей меньше, чем российский мультик.

Фильмы,Денис Чернов,Сергей Мокрицкий,
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