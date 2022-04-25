Фильм «Первый Оскар» возглавил российский кинопрокат

Снятый по мотивам истории съемок документального кино «Разгром немецких войск под Москвой» художественный фильм «Первый Оскар» режиссера Сергея Мокрицкого снял за минувшие выходные самую большую кассу в отечественных кинотеатрах – более тридцати двух миллионов рублей.

Второе место в результатом чуть более шестнадцати с половиной миллионов рублей взяла анимационная картина «Финник» режиссера Дениса Чернова, рассказывающая историю конфликта домового и людей. Замкнул ТОП-3 выходного дня по кассовым сбором американский боевик «Анчартед: на картах не значится» об искателях приключений, заработавший на сто тысяч рублей меньше, чем российский мультик.