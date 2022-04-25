Сборы новых «Фантастических тварей» в США обвалились на 67%

По итогам второго уикэнда в США «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» показали невероятное падение в сборах. Картина заработала всего $ 14 млн — это на 67% ниже, чем в свою дебютную неделю. Аналитики отмечают, что в ход вступило сарафанное радио — новые зрители попросту не идут на фильм из-за плохих отзывов друзей, знакомых и в интернете.

Общие сборы картины добрались до $ 280 млн при бюджете в $ 200 млн без учёта маркетинга. Если учитывать, что кинотеатры забирают примерно половину выручки, то фильм может и вовсе не окупиться — абсолютный нонсенс для ленты по вселенной «Гарри Поттера».