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3 часа назад

Сборы новых «Фантастических тварей» в США обвалились на 67%

Чемпионат.com

По итогам второго уикэнда в США «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» показали невероятное падение в сборах. Картина заработала всего $ 14 млн — это на 67% ниже, чем в свою дебютную неделю. Аналитики отмечают, что в ход вступило сарафанное радио — новые зрители попросту не идут на фильм из-за плохих отзывов друзей, знакомых и в интернете.

Сборы новых «Фантастических тварей» в США обвалились на 67%
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Общие сборы картины добрались до $ 280 млн при бюджете в $ 200 млн без учёта маркетинга. Если учитывать, что кинотеатры забирают примерно половину выручки, то фильм может и вовсе не окупиться — абсолютный нонсенс для ленты по вселенной «Гарри Поттера».

На первом месте по итогам уикэнда с результатом в $ 24 млн стартовали «Плохие ребята» — анимационная лента DreamWorks про животных-грабителей. Общие сборы картины превысили $ 63 млн. На втором месте очутился «Соник 2 в кино» — фильм уверенно приближается к мировым сборам в $ 300 млн.

Фильмы,Гарри Поттер,
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