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1 час назад

Режиссер "Мумии" с Томом Крузом назвал фильм "самой большой неудачей в жизни"

Газета.Ruиещё 1

Режиссер Алекс Куртцман высказался о своем фильме 2017 года "Мумия" с Томом Крузом в главной роли. Кинематографист рассказал, что считает перезагрузку популярного боевика "самой большой неудачей в жизни", передает People.

Режиссер "Мумии" с Крузом назвал фильм "самой большой неудачей в жизни"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я придерживаюсь точки зрения, согласно которой вы ничему не учитесь на своих успехах, а всему учитесь на своих неудачах",

— объяснил Куртцман.

Том Круз снялся в фильме в роли сержанта армии США Ника Мортона, который случайно потревожил древнюю гробницу принцессы-мумии (София Бутелла). Также среди актерского состава — Аннабель Уоллис и Рассел Кроу.

Проект получил негативные отзывы среди критиков. Производство обошлось Universal Studios почти в $95 млн. Режиссер также добавил, что не работал над масштабными проектами до съемок "Мумии".

"Я бы не понял многих вещей, которые сейчас понимаю, о том, что значит быть режиссером, если бы я не прошел через этот опыт",

— рассказал Куртцман.

Фильмы,Мумия,Аннабель Уоллис,Алекс Куртцман,София Бутелла,Рассел Кроу,Том Круз,
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