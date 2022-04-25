Режиссер "Мумии" с Крузом назвал фильм "самой большой неудачей в жизни"

Режиссер Алекс Куртцман высказался о своем фильме 2017 года "Мумия" с Томом Крузом в главной роли. Кинематографист рассказал, что считает перезагрузку популярного боевика "самой большой неудачей в жизни", передает People.
"Я придерживаюсь точки зрения, согласно которой вы ничему не учитесь на своих успехах, а всему учитесь на своих неудачах",
— объяснил Куртцман.
Том Круз снялся в фильме в роли сержанта армии США Ника Мортона, который случайно потревожил древнюю гробницу принцессы-мумии (София Бутелла). Также среди актерского состава — Аннабель Уоллис и Рассел Кроу.
Проект получил негативные отзывы среди критиков. Производство обошлось Universal Studios почти в $95 млн. Режиссер также добавил, что не работал над масштабными проектами до съемок "Мумии".
"Я бы не понял многих вещей, которые сейчас понимаю, о том, что значит быть режиссером, если бы я не прошел через этот опыт",
— рассказал Куртцман.