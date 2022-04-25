Что смотреть в кино с 28 апреля

Какие фильмы выйдут на большие экраны в последнюю неделю апреля, читайте в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма «Операция "Мясной фарш"» Кадр из фильма «Операция "Мясной фарш"»

«Операция "Мясной фарш"»

Видео дня

Сюжет военной драмы Джона Мэддена основан на реальных событиях, происходившим во времена Второй мировой войны. В 1943 членам антигитлеровской коалиции необходимо было тщательно скрыть информацию о вторжении на Сардинию. Британские спецслужбы должны были дезинформировать немецкое руководство, подкинув «утку» о том, что планируется наступление на Грецию и Сардинию. Для этого офицеры разведки используют фальшивые документы и тело умершего бездомного, которое подкидывают немцам.

«Артек: Большое путешествие»

У Ярика, Николетты, Елисея и Ромы не ладятся отношения с родителями. Подростки проводят летние каникулы в лагере «Артек» и узнают о волшебном Дереве желаний. Каждый из них просит у Дерева исполнить его мечту. Неожиданно Дерево переносит их в 1988 год, в этот же лагерь, где 30 лет назад отдыхали их родители. Четверым гостям из будущего предстоит подружиться со своими родителями и вернуться обратно в свое время.

«Крио»

После продолжительного криогенного сна в бункере под землей просыпаются пятеро ученых. Они абсолютно не помнят, как попали в это помещение, и даже не предполагают, сколько спали. Вопросов гораздо больше, чем ответов. Но вскоре становится ясно одно: среди них находится убийца, который зачем-то и собрал их всех здесь. Осталось его вычислить. Но сделать это очень непросто.

«Крылья над Берлином»

В основе сюжета военно-исторического фильма Константина Буслова — история подвига летчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота. Именно этот полк под командованием полковника Евгения Преображенского должен был в августе 1941 года начать первые бомбардировки Берлина. Летчикам было необходимо не только обойти мощную оборону столицы Германии, но и совершить весьма опасный длительный перелет: около 2000 километров без дозаправки.

«Суворов: Великое путешествие»

В кино с 1 мая