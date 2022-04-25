Что смотреть в кино с 28 апреля

Какие фильмы выйдут на большие экраны в последнюю неделю апреля, читайте в подборке "Рамблера".
Сюжет военной драмы Джона Мэддена основан на реальных событиях, происходившим во времена Второй мировой войны. В 1943 членам антигитлеровской коалиции необходимо было тщательно скрыть информацию о вторжении на Сардинию. Британские спецслужбы должны были дезинформировать немецкое руководство, подкинув «утку» о том, что планируется наступление на Грецию и Сардинию. Для этого офицеры разведки используют фальшивые документы и тело умершего бездомного, которое подкидывают немцам.
У Ярика, Николетты, Елисея и Ромы не ладятся отношения с родителями. Подростки проводят летние каникулы в лагере «Артек» и узнают о волшебном Дереве желаний. Каждый из них просит у Дерева исполнить его мечту. Неожиданно Дерево переносит их в 1988 год, в этот же лагерь, где 30 лет назад отдыхали их родители. Четверым гостям из будущего предстоит подружиться со своими родителями и вернуться обратно в свое время.
После продолжительного криогенного сна в бункере под землей просыпаются пятеро ученых. Они абсолютно не помнят, как попали в это помещение, и даже не предполагают, сколько спали. Вопросов гораздо больше, чем ответов. Но вскоре становится ясно одно: среди них находится убийца, который зачем-то и собрал их всех здесь. Осталось его вычислить. Но сделать это очень непросто.
В основе сюжета военно-исторического фильма Константина Буслова — история подвига летчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота. Именно этот полк под командованием полковника Евгения Преображенского должен был в августе 1941 года начать первые бомбардировки Берлина. Летчикам было необходимо не только обойти мощную оборону столицы Германии, но и совершить весьма опасный длительный перелет: около 2000 километров без дозаправки.
В кино с 1 мая
Выдав себя за сына купца, юноша по имени Гриша попадает на службу в отряд Александра Суворова, становится адъютантом великого полководца и отправляется вместе с ним в знаменитый Швейцарский поход. Преодолевая собственные страхи, сталкиваясь лицом к лицу со смертью, Грише предстоит пережить множество приключений, найти новых друзей и даже выручить самого Суворова.