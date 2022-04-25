Культовые фильмы с Аль Пачино, которые сделали его живой легендой

Один из главных секс-символов Голливуда Аль Пачино отмечает день рождения — актеру и режиссеру исполняется 82 года. В честь праздника «Рамблер» собрал фильмы с участием звезды, которые вписали его имя в историю мировой киноиндустрии.

Фото: Кадр из фильма "Адвокат дьявола" Кадр из фильма "Адвокат дьявола"

«Крестный отец» (1972)

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Революция в гангстерском кино и начало большого эпоса о семье крупного нью-йоркского мафиози, в которой наметился кризис. По сюжету сын Дона Вито Корлеоне возвращается с войны, но не выражает желания заняться жестоким семейным бизнесом. Его отец продолжает вести дела по старым правилам, но наступают иные времена, и появляются люди, желающие изменить сложившиеся порядки. На Дона Корлеоне совершается покушение.

«Лицо со шрамом» (1983)

Жесткая драма с выдающейся ролью Аль Пачино о кубинском иммигранте по имени Тони Монтана, который становится главой наркомафии в Майами 1980-х годов. Правда, мир его запомнит под другим именем — «Лицо со шрамом».

Кадр из фильма "Лицо со шрамом"

«Запах женщины» (1992)

Заслуженный «Оскар» Аль Пачино за фильм о слепом полковнике, которые едет кутить в Нью-Йорк под присмотром нуждающегося в деньгах студента престижного колледжа. Случилось так, что путешествие этих двух потрясающе непохожих друг на друга людей изменило их жизни навсегда.

«Адвокат дьявола» (1997)

В Нью-Йорк прибывает молодой адвокат Кевин Ломакс. До этого он был известен тем, что защищал исключительно негодяев и притом не проиграл ни одного процесса. Правда, в мегаполисе его жена начинает страдать от кошмаров и всячески пытается уговорить мужа все бросить и уехать. Ломакс не придает словам возлюбленной должного внимания, но вскоре осознает свою ошибку… В главных ролях: Киану Ривз, Аль Пачино, Шарлиз Терон и другие.

«Рекрут» (2003)

Опытный хакер Джеймс Клэйтон привлекает внимание спецслужб, и его вербуют ЦРУ. Он отлично сдает все тесты, кроме последнего. Так он становится агентом без прикрытия и получает задание: найти «крота», который похищает опасный вирус. В главных ролях: Аль Пачино и Колин Фаррелл.

Кадр из фильма "Рекрут"

«Ты не знаешь Джека» (2010)

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о враче, который поддерживал идею легализации эвтаназии. Правда, выступал он за нее не только на словах: он помогал своим неизлечимо больным пациентам уходить из жизни. Когда об этом узнали, «доктора Смерть» лишили врачебной лицензии и осудили, но после выпустили за хорошее поведение…

Кадр из фильма "Ты не знаешь Джека"

«Ирландец» (2019)

В доме престарелых мужчина по имени Фрэнк Ширан вспоминает свою жизнь. А вспомнить есть что — он был мафиозным киллером, который совершил 25 заказных убийств. Фильм Мартина Скорсезе снят по книге «Я слышал, ты красишь дома» Чарлза Брандта и получил десять номинаций на «Оскар».