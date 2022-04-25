"Первый Оскар" стал лидером российского проката

По итогам прошедших выходных, первые места заняли картины отечественного производства. Безоговорочным лидером проката стал фильм "Первый Оскар" режиссера Сергея Мокрицкого. В основе сюжета — история съемок документального кино "Разгром немецких войск под Москвой". Фильм собрал в прокате более тридцати двух миллионов рублей.

Фото: Кадр из фильма "Первый Оскар" Кадр из фильма "Первый Оскар"

На втором месте — анимационный фильм "Финник" режиссера Дениса Чернова. Картина рассказывает историю конфликта людей и домового. Мультфильм принес в кассы кинотеатров чуть более шестнадцати с половиной миллионов рублей.

И замыкает тройку лидеров по итогам выходных американский боевик «Анчартед: на картах не значится», рассказывающих об искателях приключений. Эта картина немного уступила "Финнику", заработав на сто тысяч рублей меньше.