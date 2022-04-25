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48 минут назад

"Первый Оскар" стал лидером российского проката

Катя Кобышева

По итогам прошедших выходных, первые места заняли картины отечественного производства. Безоговорочным лидером проката стал фильм "Первый Оскар" режиссера Сергея Мокрицкого. В основе сюжета — история съемок документального кино "Разгром немецких войск под Москвой". Фильм собрал в прокате более тридцати двух миллионов рублей.

"Первый Оскар" стал лидером российского проката
Фото: Кадр из фильма "Первый Оскар"Кадр из фильма "Первый Оскар"

На втором месте — анимационный фильм "Финник" режиссера Дениса Чернова. Картина рассказывает историю конфликта людей и домового. Мультфильм принес в кассы кинотеатров чуть более шестнадцати с половиной миллионов рублей.

И замыкает тройку лидеров по итогам выходных американский боевик «Анчартед: на картах не значится», рассказывающих об искателях приключений. Эта картина немного уступила "Финнику", заработав на сто тысяч рублей меньше.

Ранее мы писали о кошке, которая гуляла сама по себе и случайно прошлась по студии во время прямого эфира.

Фильмы,Денис Чернов,Сергей Мокрицкий,
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