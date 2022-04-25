Психолог рассказала, какие мультфильмы опасны для детей

— Отрицательным он быть не может. Так же как и то, что персонажи мультфильмов не могут иметь надуманно уродливые образы. Это может травмировать неокрепшую психику ребенка. Впереди у ребенка вся жизнь, которая будет состоять из непростых ситуаций, в которых всегда должно быть место добру, дружбе, любви. Также герои мультфильмов обязательно должны иметь деятельность, делать дело. Персонажи учат ребенка быть активным и счастливым, а это не вытекает из праздности или развлечений. Не должно происходить искажений картины жизни.