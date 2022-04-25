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2 часа назад

В Москве пройдут показы фильмов Шукшина и Ромма

Газета.Ru

В майские праздники пройдет показ специальной программы в сети "Москино". Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киносети, "зрителям покажут лучшие советские фильмы".

В Москве пройдут показы фильмов Шукшина и Ромма
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Предлагаем отметить День весны и труда программой синематеки, куда вошли любимые советские фильмы Александра Митты, Василия Шукшина, Михаила Ромма и многих других режиссеров",

— рассказали организаторы программы.

Картины будут транслироваться с пленки из архивов "Москино". Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации. В "Москино Космос" 1 мая в 12:30 состоится показ фильма "Майская ночь, или Утопленница" (1952). Расписание остальных мероприятий можно увидеть на официальном сайте сети.

Ранее стало известно, что с 27 апреля в кинотеатре "Москино Салют" стартует программа "Первый сеанс", в рамках которой зрителям покажут дипломные работы выпускников киношкол и киновузов.

Фильмы,Майская ночь или утопленница,Александр Митта,Василий Шукшин,
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