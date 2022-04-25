В Москве пройдут показы фильмов Шукшина и Ромма

В майские праздники пройдет показ специальной программы в сети "Москино". Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киносети, "зрителям покажут лучшие советские фильмы".

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"Предлагаем отметить День весны и труда программой синематеки, куда вошли любимые советские фильмы Александра Митты, Василия Шукшина, Михаила Ромма и многих других режиссеров",

— рассказали организаторы программы.

Картины будут транслироваться с пленки из архивов "Москино". Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации. В "Москино Космос" 1 мая в 12:30 состоится показ фильма "Майская ночь, или Утопленница" (1952). Расписание остальных мероприятий можно увидеть на официальном сайте сети.