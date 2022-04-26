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53 минуты назад

Вышел трейлер хоррора «Чудовище» с Кристиной Ричи

runews24.ruиещё 1

В Сети вышел трейлер фильма ужасов «Чудовище», главную роль в котором сыграла Кристина Ричи. Картина рассказывает о событиях 1950-х годов. Героиня Кристины Ричи по имени Лора решает развестись с жестоким мужем и переезжает в удаленный уголок.

Вышел трейлер хоррора «Чудовище» с Кристиной Ричи
Фото: Фото: из открытых источниковФото: из открытых источников

В новом доме вместе с Лорой поселяется ее 7-летний сын, который позднее начинает видеть жуткого монстра. Мальчик пытается рассказать об этом матери, однако она не внимает его жалобам.

Режиссером киноленты выступил Крис Сиверстон. Автором сценария – Кэрол Крест. Мировая премьера фильма запланирована на 13 мая 2022 года.

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