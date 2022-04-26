Вышел трейлер хоррора «Чудовище» с Кристиной Ричи

В Сети вышел трейлер фильма ужасов «Чудовище», главную роль в котором сыграла Кристина Ричи. Картина рассказывает о событиях 1950-х годов. Героиня Кристины Ричи по имени Лора решает развестись с жестоким мужем и переезжает в удаленный уголок.

В новом доме вместе с Лорой поселяется ее 7-летний сын, который позднее начинает видеть жуткого монстра. Мальчик пытается рассказать об этом матери, однако она не внимает его жалобам.