Роли Ченнинга Татума, которые сделали его секс-символом

В честь праздника «Рамблер» собрал фильмы с участием актера, которые покорили миллионы зрителей по всему миру.

Фото: Кадр из фильма "Мачо и ботан" Кадр из фильма "Мачо и ботан"

«Шаг вперед» (2006)

Видео дня

Музыкальная драма об уличном танцоре Тайлере Гейджи, который попадает в танцевальную школу, в которой был вынужден отрабатывать наказание в виде исправительных работ. Там он знакомится с балериной, которая открывает ему глаза на его талант и окружающий мир. В главных ролях: Ченнинг Татум и Дженна Дуан.

«Бросок кобры» (2009)

Боевик по серии игрушек Hasbro «Джо-солдат» о секретном отряде, который противостоит зловещей корпорации, руководимой знаменитым оружейным бароном. В главных ролях: Ченнинг Татум, Марлон Уайанс, Сиенна Миллер и другие.

«Дорогой Джон» (2010)

Проникновенная драма по книге Николаса Спаркса о любви юной студентки и спецназовца, которые выражают свои чувства в письмах. Правда, для Джона существует понятие «долг», которое его вынуждает остаться в армии после событий 11 сентября, мешая ему исполнить обещание вернуться и жениться на возлюбленной. Это отдаляет их друг от друга и письма от избранницы солдата приходят все реже и реже…

«Мачо и Ботан» (2010)

Нескладная парочка копов берется за расследование дела о распространении запрещенных веществ в школе — для этого они притворяются новенькими учениками и вновь садятся за парту. Правда, напарники вскоре понимают, что детские комплексы им так и не удалось полностью искоренить. В главных ролях: Ченнинг Татум и Джона Хилл.

«Супер Майк» (2012)

Фильм о настоящей дружбе в мире стриптизеров с блестящим актерским составом – в проекте снялись Ченнинг Татум, Алекс Петтифер, Мэттью МакКохани и другие. По сюжету матерый танцор обучает молодого парня, как необходимо вести себя на сцене. Правда, после знакомства с его сестрой главный герой понимает, что в этой жизни ему нужно нечто большее, чем стриптиз … Картина внезапно стала кассовым хитом, собрав за две части проекта почти 300 миллионов долларов.

Кадр из фильма "Супер Майк"

«Клятва» (2012)

Мелодрама с Рэйчел МакАдамс и Ченнингом Татумом о Пейдж и Лео, которые во время медового месяца попадают в автокатастрофу. После того как девушка приходит в себя, ее возлюбленный понимает, что она его не узнает и не помнит об их романе. Тогда Лео решает заново завоевать сердце супруги.

«Штурм Белого дома» (2013)