Режиссер новой «Мумии» назвал ее провалом в своей карьере

«Я благодарен продюсерам фильма за возможность совершить эти ошибки, они сделали меня более жестким и более чутким режиссером. Теперь, если у меня возникает чувство, что я делаю что-то неправильно, я больше не продолжаю работу над проектом», – отметил режиссер картины.