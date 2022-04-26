Режиссер новой «Мумии» назвал ее провалом в своей карьере

Американский сценарист и режиссер Алекс Курцман признался в беседе с авторами подкаста The Playlist, что «Мумия» с Томом Крузом – одна из его самых неудачных работ.
Компанией Universal Pictures новая «Мумия» задумывалась как картина, способная конкурировать с блокбастерами от Marvel и франшизой «Пираты Карибского моря». На производство фильма было выделено 125 миллионов долларов. В прокате картина собрала порядка 409 миллионов. Однако после вычета доли кинотеатров и убытков на рекламу в компании заявили о кассовом провале.
К слову, кинокритики невысоко оценили работу Курцмана. В соответствии с их оценками, рейтинг фильма составил всего лишь 16%.
«Я благодарен продюсерам фильма за возможность совершить эти ошибки, они сделали меня более жестким и более чутким режиссером. Теперь, если у меня возникает чувство, что я делаю что-то неправильно, я больше не продолжаю работу над проектом», – отметил режиссер картины.
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