Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
1 час назад

Sony сделала заявление о производстве «Венома 3»

Мира Маркина

Кинокомпания Sony Pictures сообщила, что производство третьего фильма кинофраншизы о приключениях журналиста Эдди Брока и инопланетного существа Венома запущено.

Sony сделала заявление о производстве «Венома 3»
Фото: Кадр из фильма "Веном 2"Кадр из фильма "Веном 2"

Предыдущие части франшизы «Веном» имели кассовый успех. Так, согласно опубликованным изданием Variety данным, «Веном 2» (2021) собрал 502 миллиона долларов в мировом прокате.

Вероятнее всего, звезда фильма Том Харди вернется к роли Эдди Брока, но официального подтверждения этой информации нет. Нет и даты выхода третьего «Венома». Известно, что в данный момент ведется работа над сценарием будущей картины.

Анонс третьей картины состоялся в небольшом рекламном ролике, посвященном будущим релизам студии. В нем упомянули среди прочих байопик о Уитни Хьюстон, «Великого уравнителя 3» и «Крэйвена-охотника» с Аароном Тейлором-Джонсоном.

В ожидании премьеры мы рекомендуем изучить подборку «Рамблера» с отличными фильмами, в которых снялся Том Харди.

Фильмы,Веном,Аарон Тейлор-Джонсон,Том Харди,Уитни Хьюстон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители