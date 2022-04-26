Sony сделала заявление о производстве «Венома 3»

Кинокомпания Sony Pictures сообщила, что производство третьего фильма кинофраншизы о приключениях журналиста Эдди Брока и инопланетного существа Венома запущено.

Фото: Кадр из фильма "Веном 2" Кадр из фильма "Веном 2"

Предыдущие части франшизы «Веном» имели кассовый успех. Так, согласно опубликованным изданием Variety данным, «Веном 2» (2021) собрал 502 миллиона долларов в мировом прокате.

Вероятнее всего, звезда фильма Том Харди вернется к роли Эдди Брока, но официального подтверждения этой информации нет. Нет и даты выхода третьего «Венома». Известно, что в данный момент ведется работа над сценарием будущей картины.

Анонс третьей картины состоялся в небольшом рекламном ролике, посвященном будущим релизам студии. В нем упомянули среди прочих байопик о Уитни Хьюстон, «Великого уравнителя 3» и «Крэйвена-охотника» с Аароном Тейлором-Джонсоном.