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3 часа назад

«Соник 2 в кино» стал самой кассовой экранизацией видеоигры в США

Чемпионат.com

По итогам очередного уикэнда «Соник 2 в кино» собрал ещё $ 15,6 млн в США, общая «домашняя» касса фильма теперь составляет чуть больше $ 146 млн. Таким образом, сиквел приключений Соника стал самой популярной экранизацией видеоигры в США за всю историю.

«Соник 2 в кино» стал самой кассовой экранизацией видеоигры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Фильму удалось обогнать «Анчартед: На картах не значится» ($ 145,9 млн) всего на несколько сотен тысяч долларов. Однако этого оказалось достаточно, чтобы поставить новый американский рекорд. Что касается мировых сборов, то тут «Соник 2» уже заработал около $ 288 млн и продолжает своё шествие. Самым кассовым фильмом по видеоигре остаётся «Варкрафт» с огромным отрывом — фильм собрал около $ 439 млн.

В России премьеру фильма отменили из-за приостановки деятельности киностудии Paramount в нашей стране. Неизвестно, выйдет ли когда-нибудь картина в отечественных кинотеатрах или придётся дожидаться выхода цифровой версии фильма.

Фильмы,Варкрафт,
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