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4 часа назад

Кинофестиваль индийского кино пройдет в Москве

ТВ БРИКС

Индийский культурно-национальный центр «СИТА» приглашает посетить 2-й Болливуд кинофестиваль «СИТА», который состоится 30 апреля 2022 года в 17:00 в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь».

Кинофестиваль индийского кино пройдет в Москве
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС

На фестивале будут выступать лучшие танцоры Болливуда, исполняющие номера под индийские хиты. После шоу состоится показ фильма «Полоса 34», индийского триллера о выживании.

Взлетно-посадочная «Полоса 34», рассказывает историю капитана Викранта Кханны, которого играет Аджай Девгн, летающий вундеркинд, чей полет проходит по волнующей и загадочной траектории после вылета из международного пункта назначения. Фильм будет транслироваться на языке хинди с русскими субтитрами. Билеты на фестиваль доступны к бронированию.

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