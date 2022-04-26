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4 часа назад

Warner Bros. намерена вернуться в Россию

Мира Маркина

Глава Warner Bros. Эндрю Криппс выразил надежду на скорое возвращение проектов компании в Россию, сообщает Deadline.

Warner Bros. намерена вернуться в Россию
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эндрю Криппс публично признал, что российский рынок ежегодно составляет около пяти процентов международных кассовых сборов. И для компании потеря прибыли ощутима. Тем не менее, Криппс подчеркнул, что в течение последних двух лет кинокомпания привыкла к условиям неопределенности – в связи с пандемией.

Назвать условия, при которых компания возобновит сотрудничество, глава Warner Bros не смог.

Напомним, одни из самых популярных в России проектов студии – франшизы о Гарри Поттере и Темном рыцаре, фильмы «Телохранитель», «Интерстеллар», «Одиннадцать друзей Оушена» и другие.

Ранее мы рассказывали о том, что Бен Аффлек может вернуться к роли Бэтмена.

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