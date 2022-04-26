Warner Bros. намерена вернуться в Россию

Эндрю Криппс публично признал, что российский рынок ежегодно составляет около пяти процентов международных кассовых сборов. И для компании потеря прибыли ощутима. Тем не менее, Криппс подчеркнул, что в течение последних двух лет кинокомпания привыкла к условиям неопределенности – в связи с пандемией.