Warner Bros. намерена вернуться в Россию

Глава Warner Bros. Эндрю Криппс выразил надежду на скорое возвращение проектов компании в Россию, сообщает Deadline.
Эндрю Криппс публично признал, что российский рынок ежегодно составляет около пяти процентов международных кассовых сборов. И для компании потеря прибыли ощутима. Тем не менее, Криппс подчеркнул, что в течение последних двух лет кинокомпания привыкла к условиям неопределенности – в связи с пандемией.
Назвать условия, при которых компания возобновит сотрудничество, глава Warner Bros не смог.
Напомним, одни из самых популярных в России проектов студии – франшизы о Гарри Поттере и Темном рыцаре, фильмы «Телохранитель», «Интерстеллар», «Одиннадцать друзей Оушена» и другие.
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