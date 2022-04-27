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1 час назад

В киносети "Москино" пройдет программа в честь 100-летия со дня рождения Владимира Этуша

ТАССиещё 1

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Специальная программа в честь 100-летия со дня рождения актера Владимира Этуша пройдет 6 мая в киносети "Москино". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе киносети в среду.

В "Москино" пройдет программа в честь 100-летия Владимира Этуша
Фото: ТАССТАСС

"Шестого мая в кинотеатрах "Москино" пройдут показы "Синематека: Владимир Этуш", посвященные 100-летию со дня рождения актера, мастера острохарактерных и комических ролей. В программе - незаслуженно забытое кино взросления "Мужской разговор", сказка-притча "Тень" по пьесе Евгения Шварца и комедия "Неисправимый лгун" про честного и доброго парикмахера Тютюрина, помогающего всем, кто попал в беду",

- рассказал собеседник агентства.

Первый сеанс пройдет в "Москино Салют". Там состоится показ фильма "Неисправимый лгун". Подробная кинопрограмма размещена на официальном сайте "Москино".

"Москино" - учреждение в структуре Департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородскую акцию "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров.

Фильмы,Тень,Владимир Этуш,Евгений Шварц,
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