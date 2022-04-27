В "Москино" пройдет программа в честь 100-летия Владимира Этуша

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Специальная программа в честь 100-летия со дня рождения актера Владимира Этуша пройдет 6 мая в киносети "Москино". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе киносети в среду.
"Шестого мая в кинотеатрах "Москино" пройдут показы "Синематека: Владимир Этуш", посвященные 100-летию со дня рождения актера, мастера острохарактерных и комических ролей. В программе - незаслуженно забытое кино взросления "Мужской разговор", сказка-притча "Тень" по пьесе Евгения Шварца и комедия "Неисправимый лгун" про честного и доброго парикмахера Тютюрина, помогающего всем, кто попал в беду",
- рассказал собеседник агентства.
Первый сеанс пройдет в "Москино Салют". Там состоится показ фильма "Неисправимый лгун". Подробная кинопрограмма размещена на официальном сайте "Москино".
"Москино" - учреждение в структуре Департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородскую акцию "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров.