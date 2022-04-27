В "Москино" пройдет программа в честь 100-летия Владимира Этуша

"Шестого мая в кинотеатрах "Москино" пройдут показы "Синематека: Владимир Этуш", посвященные 100-летию со дня рождения актера, мастера острохарактерных и комических ролей. В программе - незаслуженно забытое кино взросления "Мужской разговор", сказка-притча "Тень" по пьесе Евгения Шварца и комедия "Неисправимый лгун" про честного и доброго парикмахера Тютюрина, помогающего всем, кто попал в беду",