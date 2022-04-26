Фильмы о мутантах, которые борются с внутренними демонами

Мутировавшие люди далеко не всегда превращаются в злодеев. И хоть у них внутри, как и у любого другого человека, есть тьма, они могут ею управлять. Это доказывают герои фильмов из новой подборки "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Вечные" Кадр из фильма "Вечные"

"Мортал Комбат" (2021)

Кадр из фильма "Мортал Комбат"

В будущем ожидается смертельная битва между представителями внешнего мира и планеты Земля. Колдун решает подстраховаться и уничтожить всех потенциальных людских бойцов, отправив за ними охотника по имени Саб-зиро. Одной из предполагаемых жертв становится Коул Янг, рожденный со специальной меткой. Чтобы защитить себя, свою семью и все человечество, ему необходимо познать в себе необычную силу.

"Аквамен" (2018)

Артур Карри — сын смотрителя маяка Тома Карри и женщины по имени Атланна. Он рос обычным мальчишкой, но в подростковом возрасте обнаружил в себе невероятную силу и скорость, а также способность дышать под водой и общаться с морскими существами. Позже, оказавшись при смерти, его мать призналась ему, что на самом деле является королевой Атлантиды, находившейся в изгнании. Она также пообещала Артуру, что придет время и он станет правителем семи морей.

"Вечные" (2021)

Кадр из фильма "Вечные"