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4 часа назад

Фильмы о мутантах, которые борются с внутренними демонами

Катерина Саломе

Мутировавшие люди далеко не всегда превращаются в злодеев. И хоть у них внутри, как и у любого другого человека, есть тьма, они могут ею управлять. Это доказывают герои фильмов из новой подборки "Рамблера".

Фильмы о мутантах, которые борются с внутренними демонами
Фото: Кадр из фильма "Вечные" Кадр из фильма "Вечные"

"Мортал Комбат" (2021)

Кадр из фильма "Мортал Комбат"

В будущем ожидается смертельная битва между представителями внешнего мира и планеты Земля. Колдун решает подстраховаться и уничтожить всех потенциальных людских бойцов, отправив за ними охотника по имени Саб-зиро. Одной из предполагаемых жертв становится Коул Янг, рожденный со специальной меткой. Чтобы защитить себя, свою семью и все человечество, ему необходимо познать в себе необычную силу.

"Аквамен" (2018)

Кадр из фильма "Аквамен"

Артур Карри — сын смотрителя маяка Тома Карри и женщины по имени Атланна. Он рос обычным мальчишкой, но в подростковом возрасте обнаружил в себе невероятную силу и скорость, а также способность дышать под водой и общаться с морскими существами. Позже, оказавшись при смерти, его мать призналась ему, что на самом деле является королевой Атлантиды, находившейся в изгнании. Она также пообещала Артуру, что придет время и он станет правителем семи морей.

"Вечные" (2021)

Кадр из фильма "Вечные"

Вечные — представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Они появились на свет пять миллионов лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов. Наделенные невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных девиантов. Однако, последние события и действия Таноса заставили их выйти на свет.

Фильмы,Аквамен,Том Карри,
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