Sony Pictures снимет фильм об Эль Муэрто

Сюжет картины пока неизвестен. Её планируется выпустить 12 января 2024 года.

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Sony Pictures экранизирует жизнь одного из отрицательных героев Marvel — Эль Муэрто — передаёт Variety. Он — рестлер.

Антагонисту вселенной Marvel предстоит сразиться с Человеком-пауком. Поклонников игрового кино ждёт настоящая битва добра со злом.