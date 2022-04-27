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2 часа назад

Sony Pictures снимет фильм об Эль Муэрто

Inc-Newsиещё 1

Сюжет картины пока неизвестен. Её планируется выпустить 12 января 2024 года.

Sony Pictures снимет фильм об Эль Муэрто
Фото: Inc-NewsInc-News

Sony Pictures экранизирует жизнь одного из отрицательных героев Marvel — Эль Муэрто — передаёт Variety. Он — рестлер.

Антагонисту вселенной Marvel предстоит сразиться с Человеком-пауком. Поклонников игрового кино ждёт настоящая битва добра со злом.

Роль Эль Муэрто исполнит рэпер Bad Bunny. Говоря о предстоящей работе, музыкант отметил, что волнуется. Ещё бы — он первый актёр латиноамериканского происхождения, которому досталась главная роль в картине Marvel.

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