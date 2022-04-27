Появился первый кадр с Марго Робби в роли Барби

Кинокомпания Warner Bros. Entertainment поделилась первым кадром из предстоящего фильма и назвала дату премьеры. Об этом сообщает The Hollywood reporter со ссылкой на заявление компании на CinemaCon.
Премьера фильма "Барби" состоится 21 июля 2023 года. Фильм уже запущен в производство. Сценаристами картины стали Грета Гервиг и Ноа Баумбах.
Над проектом начали работать еще в 2014 году, главную роль должна была сыграть актриса Эми Шумер, но она отказалась от съемок из-за сложного графика. В итоге на роль куклы выбрали Марго Робби, и после появления первых кадров зрители поняли, что создатели попали в точку.
На новом кадре Марго Робби в образе куклы сидит за рулем розового кабриолета и улыбается в камеру. Комментаторы отметили идеальное сходство актрисы и Барби.
Ранее сообщалось, что Warner Bros. намерена вернуться в Россию.