Появился первый кадр с Марго Робби в роли Барби

Кинокомпания Warner Bros. Entertainment поделилась первым кадром из предстоящего фильма и назвала дату премьеры. Об этом сообщает The Hollywood reporter со ссылкой на заявление компании на CinemaCon.

Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит" Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

Премьера фильма "Барби" состоится 21 июля 2023 года. Фильм уже запущен в производство. Сценаристами картины стали Грета Гервиг и Ноа Баумбах.

Над проектом начали работать еще в 2014 году, главную роль должна была сыграть актриса Эми Шумер, но она отказалась от съемок из-за сложного графика. В итоге на роль куклы выбрали Марго Робби, и после появления первых кадров зрители поняли, что создатели попали в точку.

Кадр из фильма

На новом кадре Марго Робби в образе куклы сидит за рулем розового кабриолета и улыбается в камеру. Комментаторы отметили идеальное сходство актрисы и Барби.