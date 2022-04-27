Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
4 часа назад

«Бэтмен» с Паттинсоном получит продолжение

Мария Каткова

Компания Warner Bros. анонсировала продолжение «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Об этом сообщает Variety со ссылкой на презентацию, прошедшую на CinemaCon.

Режиссером картины вновь станет Мэтт Ривз. Пока других подробностей о картине нет, в том числе и даты релиза.

Аналитики предполагали, что картина получит продолжение. В прокате она собрала $ 759 млн и стала одним из самых кассовых проектов Warner Bros. за последнее время. Кроме того, Паттинсон заявлял, что готов сняться еще в двух фильмах о супергерое. Также стало известно, что создатели планируют сериал о становлении другого героя картины, Пингвина.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек может вернуться к роли Бэтмена.

Фильмы,Видео,Бэтмен,Мэтт Ривз,Бен Аффлек,Роберт Паттинсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители