«Бэтмен» с Паттинсоном получит продолжение

Компания Warner Bros. анонсировала продолжение «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном . Об этом сообщает Variety со ссылкой на презентацию, прошедшую на CinemaCon.

Режиссером картины вновь станет Мэтт Ривз . Пока других подробностей о картине нет, в том числе и даты релиза.

Аналитики предполагали, что картина получит продолжение. В прокате она собрала $ 759 млн и стала одним из самых кассовых проектов Warner Bros. за последнее время. Кроме того, Паттинсон заявлял, что готов сняться еще в двух фильмах о супергерое. Также стало известно, что создатели планируют сериал о становлении другого героя картины, Пингвина.