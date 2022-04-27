В июле выйдет боевик «Серый человек» с Райаном Гослингом

Платформа Netflix анонсировала дату премьеры шпионского боевика «Серый человек». Проект стал самым дорогим для сервиса и обошелся в 200 млн долларов. Премьера картины состоится в середине июля. Через неделю фильм можно будет посмотреть на стриминге.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Главную роль в фильме исполнил Райан Гослинг. Актер сыграл профессионального киллера Курта Джентри, который раньше работал оперативным агентом ЦРУ и имел прозвище Серый человек.