Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
3 часа назад

В июле выйдет шпионский боевик «Серый человек» с Райаном Гослингом

runews24.ruиещё 1

Платформа Netflix анонсировала дату премьеры шпионского боевика «Серый человек». Проект стал самым дорогим для сервиса и обошелся в 200 млн долларов. Премьера картины состоится в середине июля. Через неделю фильм можно будет посмотреть на стриминге.

В июле выйдет боевик «Серый человек» с Райаном Гослингом
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Главную роль в фильме исполнил Райан Гослинг. Актер сыграл профессионального киллера Курта Джентри, который раньше работал оперативным агентом ЦРУ и имел прозвище Серый человек.

Также в съемках фильма приняли участие Крис Эванс, Ана де Армас и другие актеры. Создатели картины планируют сделать из фильма шпионскую франшизу в стиле Джеймса Бонда.

Фильмы,Ана де Армас,Крис Эванс,Джеймс Бонд,Райан Гослинг,Netflix,ЦРУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители