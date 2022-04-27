Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
1 час назад

«Затрагивает душу»: суворовцы первыми увидели мультфильм «Суворов. Великое путешествие»

ТК «Звезда»

Киностудия «Союзмультфильм» готовит большую премьеру. Впервые за 20 лет на экраны выходит полнометражный мультфильм - «Суворов. Великое путешествие», посвященный сражениям русского полководца. Неслучайно одними из первых зрителей - еще до большого проката - стали воспитанники суворовских училищ.

Cуворовцы первыми увидели «Суворов. Великое путешествие»
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

За похождениями главного героя - юноши, который по воле случая принял участие в знаменитом Швейцарском походе, - мальчишки следили затаив дыхание. Им понравилось все - и подвиги, и любовь, и, конечно, образ самого Суворова.

«Фильм очень затрагивает душу, ну про любовь саму... Иногда на некоторых моментах хочется плакать даже, видно было»,

- рассказал воспитанник Московского суворовского военного училища Владислав Щириков.

Фильмы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители