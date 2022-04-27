Cуворовцы первыми увидели «Суворов. Великое путешествие»

Киностудия «Союзмультфильм» готовит большую премьеру. Впервые за 20 лет на экраны выходит полнометражный мультфильм - «Суворов. Великое путешествие», посвященный сражениям русского полководца. Неслучайно одними из первых зрителей - еще до большого проката - стали воспитанники суворовских училищ.

За похождениями главного героя - юноши, который по воле случая принял участие в знаменитом Швейцарском походе, - мальчишки следили затаив дыхание. Им понравилось все - и подвиги, и любовь, и, конечно, образ самого Суворова.