Режиссер "Форсажа 10" уволился спустя неделю после начала съемок

Режиссер Джастин Лин уволился со съемочной площадки "Форсажа 10" спустя неделю после начала съемок. Об этом сообщает Deadline.
Создатель поблагодарил съемочную команду. Причин, по которым он решил уйти, он не назвал, но отметил, что решение далось ему крайне тяжело.
"Я горжусь тем, что помог создать такую красивую историю в кино, и я всегда буду благодарен артистам и съемочной группе за то, что они приняли меня в свою семью"
Источник издания отметил, что Вин Дизель уговорил Лина остаться в команде в качестве продюсера. Сейчас команда ищет нового режиссера, из-за чего съемки сильно затянулись.
Режиссер Джастин Лин был связан с "Форсажем" десять лет. Он выступил как создатель пяти частей франшизы.
Ранее сообщалось, что "Бэтмен" с Паттинсоном получит продолжение.