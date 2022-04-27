Аниме "Мой сосед Тоторо" впервые поставят на сцене театра

Анимационный фильм "Мой сосед Тоторо" производства японской студии Ghibli этой осень будет впервые представлен в качестве театральной постановки. Об этом сообщила в среду компания Nippon Television, которая занимается проектом вместе с британской Королевской шекспировской труппой (Royal Shakespeare Company, RSC).

Фото: Кадр из "Мой сосед Тоторо" Кадр из "Мой сосед Тоторо"

Премьера спектакля намечена на 8 октября в центре искусств "Барбикан" в Лондоне. "Мой сосед Тоторо" будет идти на сцене всего 15 недель - до 21 января 2023 года.

"Мы создаем это прекрасное шоу. Это любимый фильм для множества людей, и мы превращаем его в прекрасное произведение театрального искусства",

- отметил британский театральный режиссер Фелим Макдермотт, который занимается постановкой спектакля. Продюсером проекта выступает известный японский композитор Джо Хисаси.

Студия Ghibli была основана в 1985 году признанным мэтром японской анимации Хаяо Миядзаки. К наиболее известным его работам относятся мультипликационные фильмы "Мой сосед Тоторо" (1988), "Ведьмина служба доставки" (1989), "Принцесса Мононокэ" (1997), "Унесенные призраками" (2001) и "Ходячий замок" (2004). Кинокритики практически единодушно относят большинство картин Миядзаки к золотому фонду мирового анимационного искусства, отмечая присущий им высочайший художественный уровень.