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1 час назад

Анонсирована вторая часть фильма "Охотники за привидениями: Наследники"

Inc-News

Sony анонсировала вторую часть фильма "Охотники за привидениями: Наследники"Как сообщает Variety, об этом представители компании заявили в ходе своей презентации на фестивале CinemaCon.

Анонсирована вторая часть фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
Фото: Inc-NewsInc-News

Компания Sony продолжает радовать киноманов — стало известно о начале работы над продолжением картины "Охотники за привидениями: Наследники".

Ни подробностей сюжета, ни названия новинки, ни примерной даты выхода фильма пока не оглашено. Но одно известно точно — третье, самое юное поколение охотников за приведениями вскоре порадует всех новыми приключениями.

Картина "Охотники за привидениями: Наследники" вышла на экраны в прошлом году и заработала в прокате 200 млн. долларов.

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