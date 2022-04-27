Анонсирована вторая часть фильма "Охотники за привидениями: Наследники"

Sony анонсировала вторую часть фильма "Охотники за привидениями: Наследники"Как сообщает Variety, об этом представители компании заявили в ходе своей презентации на фестивале CinemaCon.

Фото: Inc-News Inc-News

Компания Sony продолжает радовать киноманов — стало известно о начале работы над продолжением картины "Охотники за привидениями: Наследники".

Ни подробностей сюжета, ни названия новинки, ни примерной даты выхода фильма пока не оглашено. Но одно известно точно — третье, самое юное поколение охотников за приведениями вскоре порадует всех новыми приключениями.