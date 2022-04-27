Фильмы, раскрывающие изнанку казино

Мир азартных игр опасен и непредсказуем. В нем крутятся большие деньги, а значит вокруг царит немало опасности. Смотрите новую подборку "Рамблера" о фильмах, раскрывающих изнанку казино.

Фото: Кадр из фильма "Большая игра" Кадр из фильма "Большая игра"

"Большая игра" (2018)

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Мисс Блум открывает свой бизнес в номере роскошного отеля, где организует подпольное казино. Сто пятьдесят тысяч долларов — такую сумму нужно заплатить, чтобы войти в игровой зал. Миллиардеры и кинозвезды, шейхи и светские львицы — для многих сильных мира сего попасть на закрытую игру было делом чести. Но большие деньги — всегда свидетели тягчайших преступлений. Героиня, ставшая настоящей "звездой" в кругах богачей и успевшая издать автобиографическую книгу, попадает под суд. Во время тяжелейшего судебного процесса ей приходится покрывать гораздо более крупных преступников, вхожих в ее игорный дом — если женщина заговорит, ее дни будут сочтены.

"Игрок" (2014)

Джим Беннетт — преподаватель университета, знакомящий своих студентов с прекрасным миром английской литературы. Мало кто знает, что этот человек страдает лудоманией и в свободное от работы время любит посещать казино, где играет на крупные ставки. Выигрывая крупные суммы, Джим становится объектом наблюдения не только охранников игрового заведения, но и некоторых очень опасных людей. Вскоре страсть к азартным играм приводит его к огромным долгам двум крупным боссам криминальных группировок. Желание отыграться лишь увеличивает этот долг, что ставит под угрозу его жизнь. Однако Джим не сдается и, полностью осознавая всю опасность, решается пойти на последний шаг.

"Двадцать одно" (2008)