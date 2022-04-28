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3 часа назад

Вышел трейлер фильма ужасов «Чёрный телефон»

Inc-Newsиещё 1

Создатели картины еще раз напомнят зрителям, что «не стоит разговаривать с незнакомцами».

Вышел трейлер фильма ужасов «Черный телефон»
Фото: Inc-NewsInc-News

Universal Pictures и Blumhouse выпустили новый трейлер триллера Скотта Дерриксона «Черный телефон».13-летнего Финни Шоу, скромного и умного подростка, похищает убийца детей и оставляет в звуконепроницаемом подвале, без надежды на выход.

Когда неработающий телефон на стене вдруг начинает звонить, мальчик обнаруживает, что может слышать голоса предыдущих жертв преступника. И они готовы сделать все, чтобы то, что случилось с ними, не случилось с Финни.

В фильме снялись Итан Хоук, Мэйсон Темз, Мадлен Макгроу, Джереми Дэвис, Джеймс Рэнсон и др. Сценарий был написан по одноименной книге Джо Хилла, сына «короля ужасов» Стивена Кинга. Премьера триллера «Черный звонок» запланирована на 24-е июня.

Фильмы,Джеймс Рэнсон,Джереми Дэвис,Итан Хоук,Скотт Дерриксон,Стивен Кинг,
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