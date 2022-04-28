Вышел трейлер фильма ужасов «Черный телефон»

Создатели картины еще раз напомнят зрителям, что «не стоит разговаривать с незнакомцами».

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Universal Pictures и Blumhouse выпустили новый трейлер триллера Скотта Дерриксона «Черный телефон».13-летнего Финни Шоу, скромного и умного подростка, похищает убийца детей и оставляет в звуконепроницаемом подвале, без надежды на выход.

Когда неработающий телефон на стене вдруг начинает звонить, мальчик обнаруживает, что может слышать голоса предыдущих жертв преступника. И они готовы сделать все, чтобы то, что случилось с ними, не случилось с Финни.