Вышел трейлер фильма ужасов «Черный телефон»

Создатели картины еще раз напомнят зрителям, что «не стоит разговаривать с незнакомцами».
Universal Pictures и Blumhouse выпустили новый трейлер триллера Скотта Дерриксона «Черный телефон».13-летнего Финни Шоу, скромного и умного подростка, похищает убийца детей и оставляет в звуконепроницаемом подвале, без надежды на выход.
Когда неработающий телефон на стене вдруг начинает звонить, мальчик обнаруживает, что может слышать голоса предыдущих жертв преступника. И они готовы сделать все, чтобы то, что случилось с ними, не случилось с Финни.
В фильме снялись Итан Хоук, Мэйсон Темз, Мадлен Макгроу, Джереми Дэвис, Джеймс Рэнсон и др. Сценарий был написан по одноименной книге Джо Хилла, сына «короля ужасов» Стивена Кинга. Премьера триллера «Черный звонок» запланирована на 24-е июня.