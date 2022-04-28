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2 часа назад

Вышел трейлер фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»

Lenta.ruиещё 9

Стриминговый сервис Disney+ представил трейлер фильма «Чип и Дейл спешат на помощь». Ролик вышел на YouTube-канале Walt Disney Studios.

Вышел трейлер фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что проект станет продолжением одноименного анимационного сериала, выходившего в 1989-1990 годы. По сюжету картины бурундуки Чип и Дейл вместе с другими анимационными героями живут в «реальном мире». Друзья были «актерами» детективного шоу, но они отошли от дел и начали вести скучную повседневную жизнь. Чип устроился работать страховым агентом, а Дейл решился на «CGI-операцию», чтобы вернуть былую актуальность.

Все меняется, когда товарищи узнают о пропаже своего старого приятеля. Они отправляются распутывать это дело, чтобы спасти ему жизнь.

Премьера картины «Чип и Дейл спешат на помощь» запланирована на 20 мая 2022 года. Фильм должен выйти на стриминговом сервисе Disney+.

Фильмы,Чип и Дейл спешат на помощь,
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