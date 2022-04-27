Со знаком Ost. Переселение жителей Союза

В начале 1942 года Третий рейх был огромен, силен, но уже испытывал немалые трудности. Уже нелегко было восполнять потери на советско-германском фронте и в корпусе Роммеля, который воевал в Африке. Кроме того, немцам приходилось держать гарнизоны во всей оккупированной Европе, да еще сражаться с партизанами, которых становилось все больше.

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Все сильнее нуждалась в людских ресурсах промышленность и экономика Третьего рейха. Поэтому его главари решили использовать для различных работ молодых жителей оккупированных советских территорий – главным образом из Беларуси и Украины. Но остарбайтеров - на груди у них был вышит знак Ost - Незалежной было заметно больше.

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Анатолий Кузнецов в романе «Бабий Яр» писал: «Первый поезд в Германию был набран досрочно, состоял целиком из добровольцев и отправился 22 января (1942 года. – В.Б.) под гром оркестра. В газете был помещен восторженный репортаж — улыбающиеся лица на фоне товарных вагонов, интервью с начальником поезда, который демонстрирует багажный вагон, полный колбас и ветчины для питания в пути. Заголовки: «Настоящие патриоты», «Приобрести навыки культурного труда», «Школа жизни», «Моя мечта», «Мы там пригодимся».

Весь март 1942 года в прогерманских газетах Украины печатались объявления, набранные огромным шрифтом: «Германия призывает вас!», «Поезжайте в прекрасную Германию!». Вы должны радоваться, что можете выехать в Германию. Там вы будете работать с рабочими других европейских стран и тем самым поможете выиграть войну против врагов всего мира – евреев и большевиков».

Родственники уехавших ждали восторженных писем из Третьего рейха: как они здорово живут, едят от пуза и как к ним замечательно относятся немцы. Но вот пришли первые послания, и все обомлели. Все написанное было густо замазано цензорами, оставалось только: «Здравствуйте» и «До свидания». Кузнецов писал, что «из рук в руки пошло письмо с фразой, которую цензура не поняла: «Живем прекрасно, как наш Полкан, только чуть хуже».

Некоторые «гости» рейха пускались на хитрость – писали домой, что живут в Германии так же сытно, как на Украине в 1933 году. А в то время свирепствовал Голодомор. И родные, конечно, сразу все понимали…

Добровольцев ехать в Германию становилось все меньше. Немцы рассылали повестки с требованием киевлянам собраться у Биржи труда. Это было самое проклятое место в городе после Бабьего Яра. Попавшие туда не возвращались – у них отбирали паспорта, на повестку ставили штамп «добровольно», отправляли в пересыльный лагерь, где они долго ждали отправки, наконец, их погружали в товарные вагоны. Паровоз дымил, играл оркестр, немцы и их украинские холуи произносили напутственные речи, и состав пускался в дорогу. Конечно, никакой особой кормежки в пути не было. Да и потом тоже.

Острабочие трудились по 12 часов на заводах, фабриках, относились к ним ужасно – издевались, били. Деньги да, платили, но смехотворные – хватало лишь на дешевые сигареты. К рабочим с Запада – французам, бельгийцам, голландцам, чехам, норвежцам – относились несравненно лучше.

Другие приехавшие с Украины и вовсе превращались в рабов. Их выстраивали шеренгами, как на невольничьих рынках. Приезжали немецкие бауэры, щупали мускулы, смотрели зубы и – покупали! Содержали в отвратительных условиях, кормили отбросами, работать заставляли от темна до темна, за малейшую провинность наказывали, а порой убивали. Особенно глумились над женщинами.

Усердствовали молодые немцы - они были особенно злобными, как доберманы. Эти мерзавцы чувствовали свою безнаказанность и постоянно придумывали новые издевательства. Им хотелось, чтобы острабочие не выдержали, ответили. И тогда с ними можно было расправиться…

Многие украинцы не выдерживали мук и унижений и сами сводили счеты с жизнью. Другие погибали на заводах и в шахтах во время англо-американских воздушных атак на Германию, ведь в бомбоубежище пленников не водили.

Но справедливости ради следует отметить, что не все немцы вели себя по-зверски. Некоторые жалели острабочих – давали нормальный кров, делились едой. Были даже те, что тайком рассказывали о положении на фронте. А потом и вовсе стали чуть ли не заискивать: «Ваши наступают, скоро будут здесь…»

«Весь 1942 год был для всей Украины годом угона в рабство, - писал Кузнецов. - Повестки разносились ворохами. Кто не являлся — арестовывали. Шли облавы на базарах, площадях, в кино, банях и просто по квартирам. Людей вылавливали, на них охотились, как некогда на негров в Африке. Одна женщина на Куреневке отрубила себе топором палец; другая вписала себе в паспорт чужих детей и одалживала детей у соседей, идя на комиссию. Подделывали в паспорте год рождения; натирались щетками, драли кожу и смачивали уксусом или керосином, чтобы вызвать язвы; давали взятки…»

Считается, что за время Великой Отечественной войны немцы вывезли из Украины на принудительные работы в Германию и на оккупированные западные территории около двух с половиной миллионов человек. Судьба их была разная – одни, как уже было сказано, погибли. Других в конце войны освободили – на Западе союзники, на Востоке – советские войска. Согласно Ялтинским соглашениям, все подданные СССР должны были вернуться на родину, независимо от их желания.

Но такого желания у многих не было. В различных исследованиях количество невозвращенцев колеблется – от трехсот до пятисот тысяч человек. Они устроили свою жизнь в различных зарубежных странах.

Те же, кто вернулся, прошли тщательную и унизительную проверку в фильтрационных лагерях НКВД и СМЕРШа. Несчастных пленников обвиняли в том, что они работали на Германию! Как будто у них был другой выход!

Как же эти бедолаги настрадались! Потеряли молодость, возвращались с подорванной психикой, избитые, искалеченные, с туберкулезом и прочими болезнями. К тому же в СССР они считались изгоями, чуть ли не предателями Родины. На них зло косились: «Мы воевали, а вы на фрицев вкалывали…»

Долгое время об остарбайтерах предпочитали не упоминать – они не считались ни ветеранами войны, ни узниками фашизма. Потом их судьбой занялось общество «Мемориал», в декабре 1994 года президент России Борис Ельцин подписал указ о реабилитации остарбайтеров. Они получали выплаты из Германии - в конце прошлого века и в начале нынешнего. Сейчас этих людей осталось совсем мало…

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