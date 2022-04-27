Более половины кинотеатров в России могут закрыться

В Ассоциации владельцев кинотеатров заявили, что в ближайшие два месяца более половины российских кинотеатров могут закрыться. Все дело в недостатке репертуара — крупные западные студии запретили прокат своих картин в РФ.

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Сейчас в России работают более 2 тысяч кинотеатров, в которых примерно 5,5 тысячи залов. По словам экспертов, некоторые из них закрывались еще в пандемию, но все оказалось не так страшно. Тогда перестали работать примерно 7-8%, и большая часть открылась еще в 2021 году. Правда, ковид не прошел бесследно, отрасль еще не успела заработать и набрать «жирок», а теперь оказалась в новой непростой ситуации.

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Кассовые сборы отечественных кинотеатров в 2021 году превысили 40 млрд рублей, а голливудские картины приносили порядка 70%. Может ли хоть какой-то бизнес работать, лишившись такой доли выручки, — вопрос риторический. Кинотеатры пробуют показывать кино из других стран или старые фильмы, но это капля в море, говорит владелец компании «Люмен фильм» Павел Поникаровский.

Павел Поникаровский владелец компании «Люмен фильм» «Что касается контента других стран, которые нам дружественные, мы пробовали его показывать, это очень небольшие выручки, поэтому ситуацию он не спасет. Старое кино — это все про какие-то способы чем-то себя занять, но это не коммерческая история. Люди не ходят на то кино, которое они много раз уже смотрели по телевизору. На данный момент нас ничего не спасет, кроме как прямая господдержка. Ситуация у всех плохая, но она плохая у всех по-разному. Будет постепенное движение в сторону закрытия, не будет одномоментного закрытия. Каждый владелец кинотеатра пытается спасти свой бизнес, пытается искать какие-то варианты для финансирования. Но в целом сейчас мы все работаем в убыток, долго так продолжаться не может».

Переоборудовать залы под другие задачи накладно. Хотя эксперты говорят, что такие примеры есть, архитектура кинозалов плохо подходит для открытия магазина, фитнес-клуба или ресторана.

Если большое количество кинотеатров действительно закроются, даже в случае возвращения голливудского кино пройдет несколько лет, прежде чем мы вернемся к текущему количеству залов, а соответственно, и к уровню выручки, говорит генеральный директор Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема парк», «Формула кино») Алексей Васясин.

Алексей Васясин генеральный директор Объединенной сети кинотеатров «Для того чтобы построить кинотеатр, в былые годы нужно было потратить 30 млн на зал. А сейчас, с учетом роста оборудования, это уже 50 млн. То есть, чтобы построить десятизальник, нужно 500 млн рублей. Сейчас не многие захотят 500 млн рублей потратить, чтобы иметь окупаемость в 10-12 лет».

В отрасли надеются, что государство начнет системно поддерживать не только российское кинопроизводство, но и кинотеатры, поскольку если они закроются, то и показывать наши фильмы будет негде. Примеры проката за рубежом, конечно, есть, но основные сборы наше кино в любом случае получает внутри страны.

Но есть и позитивные новости. На днях в Warner Bros. заявили, что хотят вернуться в РФ и ждут нужного момента. В компании сказали, что Россия приносит около 5% выручки и терять ее они, конечно, не хотят.