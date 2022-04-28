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1 час назад

Кинофестиваль "Горький fest" пройдет в конце июля

Газета.Ruиещё 2

Шестой фестиваль нового российского кино "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 23 по 29 июля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

В конце июля состоится кинофестиваль "Горький fest"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В правительстве напомнили, что за несколько лет работы "Горький fest" расширил программу, количество площадок и событий. "Важно, что фестиваль не является мероприятием только для профессионалов. В дни своего проведения он дает возможность нижегородцам и гостям города соприкоснуться с атмосферой кино, ощутить его магию на открытых показах", — говорит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

28 апреля начался прием заявок на участие в конкурсной программе, он продлится до 15 июня включительно. В этом году программа фестиваля включит в себя как традиционный конкурс фильмов различных форм "Встряска" и специальные программы "Из Горького – в Горький", так и внеконкурсные показы, творческие встречи, дискуссии, круглые столы и пресс-конференции.

Первый "Горький fest" прошел в Нижнем Новгороде в июле 2017 года. Президент фестиваля — народный артист России, актер, режиссер, продюсер Михаил Пореченков. Ранее сообщалось, что в Вологодской области возобновят проект "Фестивальное лето".

Фильмы,Михаил Пореченков,Глеб Никитин,
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