В конце июля состоится кинофестиваль "Горький fest"

Шестой фестиваль нового российского кино "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 23 по 29 июля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

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В правительстве напомнили, что за несколько лет работы "Горький fest" расширил программу, количество площадок и событий. "Важно, что фестиваль не является мероприятием только для профессионалов. В дни своего проведения он дает возможность нижегородцам и гостям города соприкоснуться с атмосферой кино, ощутить его магию на открытых показах", — говорит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

28 апреля начался прием заявок на участие в конкурсной программе, он продлится до 15 июня включительно. В этом году программа фестиваля включит в себя как традиционный конкурс фильмов различных форм "Встряска" и специальные программы "Из Горького – в Горький", так и внеконкурсные показы, творческие встречи, дискуссии, круглые столы и пресс-конференции.