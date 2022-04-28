Какими скандалами известен "Форсаж"

Буквально на днях стало известно, что режиссер десятой части "Форсажа" Джастин Лин уволился из проекта спустя неделю после начала работы. Однако он остался одним из продюсеров франшизы. Предположительно, причиной его ухода стали разногласия с другими членами команды и авторами.

Фото: Кадр из фильма «Кровью и потом: Анаболики» Кадр из фильма «Кровью и потом: Анаболики»

Теперь каждый день весомо бьет по бюджету картины, огромные деньги улетают фактически в никуда, так как съемки временно приостановлены, пока не будет найден новый режиссер. А с этим у проекта возникли трудности. Многие из тех, кто уже знаком с работой во франшизе, заняты другими проектами или по другим причинам не могут взяться за "Форсаж 10". Тем временем, дату премьеры пока переносить не собираются, она назначена на 19 мая 2023 года.

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Рамблер вспомнил, какие еще скандалы случались во время съемок "Форсажа".

Китайский бойкот

Кассовые сборы "Форсажа 9" в Китае в прошлом году моментально рухнули после неаккуратной фразы актера главной роли Джона Сины. В одном из своих интервью актер сказал, что Тайвань станет первой "страной", которая увидит "Форсаж 9". Китайцев это максимально возмутило, ведь они считают Тайвань своей территорией. Сина быстро осознал свою ошибку и извинился перед КНР, подчеркнув, что очень уважает их.

Ревность среди актеров

В 2017 году тоже были проблемы с режиссерами и сценаристами картины. Однако этим команда успешной франшизы не ограничилась. Устав от вечных переносов и неясности по поводу работы над картиной, актер Тайрис Гибсон (Роман) обвинил во всех проблемах "Форсажа" своего коллегу Дуэйна Джонсона. Его обвинения строились на том, что с героем "Скалы" снимают отдельный спин-офф, что только повредило бы, на его взгляд, основной картине. Тайрис аргументировал свой выпад тем, что в их команде недопустимы "сольные проекты", ведь главная идея как раз в том, что они едины как семья.

Не сошлись характерами