Российский актер Данила Козловский известен зрителям своими появлениями на больших экранах. У него довольно много ярких и интересных ролей, и не меньше поклонниц, которые пристально следят за его личной жизнью. Однако в последнее время Козловский уделяет больше времени работе по другую сторону камеры. Он выступает в качестве продюсера, режиссера и сценариста некоторых проектов. В материале “Рамблера” — фильмы, которые снял Данила Козловский.
Эта картина стала продюсерским дебютом Данилы Козловского, который до этого был известен всем только как актер. Однако здесь он же сыграл и главную роль, его партнершей стала Лиза Боярская.
“Продюсирование дает новый опыт участия в фильме, к тому же на материале, который мне очень нравится. Это возможность интегрировать в фильм свое представление о кино. Можно долго ждать, пока появится по-настоящему близкая тебе роль, а можно попробовать самому сделать историю, которую тебе не предлагают и в ближайшее время не предложат”, — говорил он в интервью.
Несмотря на рвение актера к тому, чтобы приложить руку к созданию фильма, кассовые сборы не окупили и половину бюджета проекта. Тем не менее, картина получила больше положительных и нейтральных отзывов.
В 2018 году вышло сразу два фильма, которыми занимался Козловский: “Тренер” и “На районе”, но стоит обратить внимание на первый проект. Он примечателен тем, что Козловский стал его продюсером, сценаристом, режиссером, а вдобавок ко всему еще и сыграл главную роль. Его экранной возлюбленной оказалась Ольга Зуева — на момент съемок фильма актеры состояли в отношениях вне съемочной площадки.
Однако “Тренер” оказался более коммерчески успешным, чем предыдущая работа Козловского. При бюджете в 390 миллионов рублей кассовые сборы превысили эту цифру в два раза. Примечательно, что большую кассу картина сделала благодаря сборам в мире. Критики уверены, что успех проекта произошел благодаря тому, что его выпустили перед Чемпионатом мира по футболу.
Этот фильм наделал много шума еще до его выхода. Дело в том, что о готовящемся проекте на такую острую тематику Данила Козловский заявил на волне успеха одноименного сериала от HBO, поэтому рейтинг ожидания картины был довольно высоким. Здесь Козловский выступил как режиссер, продюсер и, конечно, исполнитель главной роли. Вопреки ожиданиям трагедия рассматривается через призму отношений двух людей, живущих в Припяти. Несколько раз премьеру фильма переносили из-за пандемии. Несмотря на то, что проект получил негативные отзывы критиков, права на его трансляцию приобрела компания в Северной Америке, а также сервис Netflix. Фильм не окупился в прокате, несмотря на то, что в мире он собрал больше, чем в России.