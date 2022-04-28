Российский актер Данила Козловский известен зрителям своими появлениями на больших экранах. У него довольно много ярких и интересных ролей, и не меньше поклонниц, которые пристально следят за его личной жизнью. Однако в последнее время Козловский уделяет больше времени работе по другую сторону камеры. Он выступает в качестве продюсера, режиссера и сценариста некоторых проектов. В материале “Рамблера” — фильмы, которые снял Данила Козловский.

Фото: РИА Новости РИА Новости

“Статус: Свободен” (2016)

Эта картина стала продюсерским дебютом Данилы Козловского, который до этого был известен всем только как актер. Однако здесь он же сыграл и главную роль, его партнершей стала Лиза Боярская.

“Продюсирование дает новый опыт участия в фильме, к тому же на материале, который мне очень нравится. Это возможность интегрировать в фильм свое представление о кино. Можно долго ждать, пока появится по-настоящему близкая тебе роль, а можно попробовать самому сделать историю, которую тебе не предлагают и в ближайшее время не предложат”, — говорил он в интервью.

Несмотря на рвение актера к тому, чтобы приложить руку к созданию фильма, кассовые сборы не окупили и половину бюджета проекта. Тем не менее, картина получила больше положительных и нейтральных отзывов.

“Тренер” (2018)

В 2018 году вышло сразу два фильма, которыми занимался Козловский: “Тренер” и “На районе”, но стоит обратить внимание на первый проект. Он примечателен тем, что Козловский стал его продюсером, сценаристом, режиссером, а вдобавок ко всему еще и сыграл главную роль. Его экранной возлюбленной оказалась Ольга Зуева — на момент съемок фильма актеры состояли в отношениях вне съемочной площадки.

Однако “Тренер” оказался более коммерчески успешным, чем предыдущая работа Козловского. При бюджете в 390 миллионов рублей кассовые сборы превысили эту цифру в два раза. Примечательно, что большую кассу картина сделала благодаря сборам в мире. Критики уверены, что успех проекта произошел благодаря тому, что его выпустили перед Чемпионатом мира по футболу.

“Чернобыль” (2021)