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1 час назад

Стала известна дата премьеры сериала Amore More

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Драмеди о свободных отношениях Amore More выйдет 20 мая в онлайн-кинотеатре KION.

Стала известна дата премьеры сериала Amore More
Фото: Пресс-служба компании «МТС»Пресс-служба компании «МТС»

Как отмечают в пресс-службе площадки, сериал станет первым российским драмеди о полиаморных отношениях. В центре сюжета — две пары молодых людей, испытывающих трудности в отношениях. Брак Сергея (Юрий Чурсин) и Елены (Александра Урсуляк) оказывается под угрозой из-за депрессии мужчины, а Георгий (Андрей Бурковский) не знает, как сообщить возлюбленной Алисе (Яна Гладких) о том, что предпочитает полиаморию. В надежде помочь любимым Георгий вместе с Еленой открывают бар Amore More, где планируют устраивать вечеринки для пар. Вскоре выясняется, что план героев картины не так идеален, как им казалось.

«Мне интересно, что происходит с институтом семьи сегодня. Люди ищут новые формы союзов и, что интересно, находят. На мой взгляд, самое страшное — прожить чужую жизнь, идти по проторенной кем-то до тебя дороге, не задумываясь, а что же нужно именно тебе. Думаю, зритель, посмотрев Amore More, узнает там себя! Это сериал для тех, кто когда-либо был в отношениях. Надеюсь, эта история взбудоражит зрителей, развеселит их, станет поводом для диалога, а может быть, и сделает нас терпимее друг другу»,

— говорит Яна Гладких, также выступившая режиссером.

По словам креативного продюсера Натальи Исаковой, «создатели проекта пристально изучают многообразие любовных отношений, приходя к выводу, что единственно правильной формулы любви не существует, но если в отношениях есть настоящая любовь, то она помогает решить множество проблем».

«Главная героиня Алиса — это «единорог». Так называется в полиаморных отношениях человек, который пришел для того, чтобы решить проблемы застоявшихся отношений. Алиса об этом не знает, она к этому не готова, она мечтает вообще о другом — и впереди ее ждет большой путь познания себя и жизни, в ходе которого она получит колоссальную силу»,

— рассказывает продюсер.

Ранее стало известно, когда в сети сети выйдет экранизация итальянского комикса «Дьяволик».

Фильмы,Яна Гладких,Юрий Чурсин,Александра Урсуляк,Наталья Исакова,Андрей Бурковский,
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