Стала известна дата премьеры сериала Amore More

«Мне интересно, что происходит с институтом семьи сегодня. Люди ищут новые формы союзов и, что интересно, находят. На мой взгляд, самое страшное — прожить чужую жизнь, идти по проторенной кем-то до тебя дороге, не задумываясь, а что же нужно именно тебе. Думаю, зритель, посмотрев Amore More, узнает там себя! Это сериал для тех, кто когда-либо был в отношениях. Надеюсь, эта история взбудоражит зрителей, развеселит их, станет поводом для диалога, а может быть, и сделает нас терпимее друг другу»,