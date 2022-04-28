Marvel Studios планирует следующие 10 лет киновселенной

В рамках выставки CinemaCon продюсер Кевин Файги рассказал, что Marvel Studios собирается заняться планированием следующих 10 лет MCU — до 2032 года.

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Файги отметил, что сразу после окончания выставки отправится в своеобразное «уединение» с другими авторами студии, где они и будут составлять планы на дальнейшее развитие популярной киновселенной. Причем речь идет как о фильмах, так и телевизионных проектах.

На данный момент последней официально анонсированной картиной в расписании Marvel остается триквел «Человека-муравья», который выйдет 28 июля 2023 года.

Ранее было известно и о других лентах, однако у них пока нет точной даты премьеры — как у новой «Фантастической четверки» или перезапуска «Блэйда». Кроме того, фанаты осведомлены о пачке готовящихся сериалов для Disney+ вроде «Секретного вторжения», однако они пока тоже не обзавелись точными датами релиза.