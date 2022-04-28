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1 час назад

Warner Bros. перенесла премьеру фильма «Вилли Вонка» на декабрь 2023-го

Inc-News

Warner Bros. перенесла премьеру фильма «Вилли Вонка» на декабрь 2023-го. На фестивале ComicCon в Лас-Вегасе были показаны также новые кадры из будущего мюзикла с Тимоти Шаламе в главной роли.

Премьера «Вилли Вонки» перенесена на декабрь 2023-го
Фото: Inc-NewsInc-News

Музыкальный фильм-фэнтези «Вилли Вонка», который является приквелом к роману Роальда Дали «Чарли и шоколадная фабрика», выйдет в прокат 15-го декабря 2023-го года, сообщила киностудия. Из короткой видеонарезки посетители ComicCon увидели несколько сцен, в которых 26-летний актер в образе «сладкого» волшебника поет и танцует.

По информации THR, в начале ролика Вонка спрашивает у собравшихся: «Все готовы?», а затем начинает отбивать на столе чечетку. В кадр также попали коллеги Шаламе: Салли Хокинс, Роуэн Эткинсон, Кигэн-Майкл Ки и Оливия Колман, а также золотой билет.

«Важен не шоколад», — читает Вонка в конце ролика на обертке конфеты. А люди, с которыми ты делишь его».

Шаламе был замечен на съемках нового мюзикла в феврале в Великобритании. А первое впечатление от его персонажа фанаты смогли получить в октябре 2021-го, когда актер поделился в соцсетях фотографией «в образе».

Фильмы,Чарли и шоколадная фабрика,Роуэн Эткинсон,Салли Хокинс,Оливия Колман,
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