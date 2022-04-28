Премьера «Вилли Вонки» перенесена на декабрь 2023-го

Warner Bros. перенесла премьеру фильма «Вилли Вонка» на декабрь 2023-го. На фестивале ComicCon в Лас-Вегасе были показаны также новые кадры из будущего мюзикла с Тимоти Шаламе в главной роли.

Фото: Inc-News Inc-News

Музыкальный фильм-фэнтези «Вилли Вонка», который является приквелом к роману Роальда Дали «Чарли и шоколадная фабрика», выйдет в прокат 15-го декабря 2023-го года, сообщила киностудия. Из короткой видеонарезки посетители ComicCon увидели несколько сцен, в которых 26-летний актер в образе «сладкого» волшебника поет и танцует.

По информации THR, в начале ролика Вонка спрашивает у собравшихся: «Все готовы?», а затем начинает отбивать на столе чечетку. В кадр также попали коллеги Шаламе: Салли Хокинс, Роуэн Эткинсон, Кигэн-Майкл Ки и Оливия Колман, а также золотой билет.

«Важен не шоколад», — читает Вонка в конце ролика на обертке конфеты. А люди, с которыми ты делишь его».